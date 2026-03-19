El Ayuntamiento de Reus proyecta construir 190 pisos protegidos alrededor de Pich Aguilera

La antigua fábrica de tejidos de Pich Aguilera se ubica entre la avenida del President Companys y la calle de Jacint Barrau.GERARD MARTÍ

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus proyecta 190 pisos de protección pública en torno a la antigua fábrica textil de Pich Aguilera, un movimiento que permitirá hacer frente a las necesidades de vivienda que hay hoy día. El pleno municipal aprobará el viernes la modificación inicial del planeamiento urbanístico de la zona para cambiar los usos residenciales, que pasarán de renta libre a asequible.

Tal como apuntan fuentes municipales, el objetivo de la actuación es «impulsar la promoción de vivienda de protección pública y avanzar en la regeneración urbana de este sector de la ciudad». Además, se enmarca en la estrategia de ampliación del parque para facilitar el acceso a un techo a la ciudadanía. Asimismo, se preservará parte de la estructura de la antigua sedera y se mantendrá el edificio que actualmente utiliza el Institut Baix Camp, con fachada en la calle de Jacint Barrau, con el fin de conservar elementos con valor histórico y simbólico y, al mismo tiempo, minimizar los derribos a llevar a cabo.

En el 2024, el consistorio sacó a subasta el inmueble de la antigua fábrica textil por un precio de salida de 4,9 millones de euros, con la voluntad que el área se destine a la construcción de pisos —con planta baja, seis pisos en altura y tres plantas de sótano para aparcamiento—, la habilitación de bajos comerciales y la urbanización de un pasaje para mejorar la conectividad interna del barrio. Aunque la operación no fructificó y el concurso público quedó desierto, permanecerá la intención de abrir un paso dentro de la isla delimitada por las calles de Jacint Barrau y del Vapor Nou, el camino de Riudoms y la avenida del President Companys.

Asimismo, más adelante, el consistorio puso a disposición de la Generalitat la parcela de Pich Aguilera para alzar pisos sociales. «Con esta actuación, el Ayuntamiento de Reus da un paso más en su política de vivienda para incrementar el parque protegido e impulsar la regeneración de áreas urbanas de la ciudad», certifican fuentes municipales.

La intención es preservar parte de la estructura de la antigua sedera

Posible fosa

Cualquier actuación constructiva estará marcada por la presencia de una probable fosa común de la represión franquista. El Archivo Municipal envió a la Dirección General de Memoria Democrática un informe con dos posibles ubicaciones del pozo, ambas en la calle de Jacint Barrau, fuera de los límites de la finca. Con esta propuesta, el organismo se comprometió a contratar una prospección por georradar para intentar localizar indicios, una intervención que espera poder ejecutar «pronto». «Se intentará detectar anomalías y resistencias del terreno, a ver si se dibuja un pozo», especificó la Dirección General a finales del 2025.

Además, hay que recordar que el ente ya alertó de que, en caso de que se ejecuten obras en el solar, «habrá que establecer en el proyecto los controles arqueológicos correspondientes». Sin embargo, eso no impediría sacar adelante el proyecto constructivo.

El pozo de Pich Aguilera está incluido en el Banc de la Memòria Democràtica como una «probable» fosa. Antoni Batlle fue el testimonio que dejó por escrito que, entre la Escuela del Trabajo y las naves de la fábrica de tejidos, había el lugar donde se inhumaron los cuerpos de prisioneros encarcelados en el campo de concentración que se habilitó a partir de septiembre de 1939.