El vestíbulo de Redessa Tecno estrena la obra de arte tecnológico 'Impuls i traçat'

El vestíbulo del centro de empresas de Redessa Tecno expone la obra de arte tecnológico Impuls i traçat, del artista digital Anna Carreras. En palabras de la autora, la pieza, única, «habla del ecosistema y de lo que se cuece aquí», el impulso emprendedor, la innovación y la capacidad de generación de oportunidades. Cada trazo representa el profesional, su trayectoria, su manera de ser y hacer, y el rastro que deja. En el camino, se entrelaza con otras líneas, instante que simboliza «el networking, las experiencias vitales que se cruzan y se suman.» Además, cada una de las figuras que dibuja «nunca no se repetirá», igual que «la vida misma». «Aunque hay gente que piensa que la tecnología es fría, la hacen las personas, que aportan sentimiento, conocimiento y emoción», analizó el consejero delegado de Redessa, a Josep Baiges. La obra ha sido posible gracias a la colaboración de la empresa municipal de desarrollo económico con la New Art Foundation.

Impuls i traçat ha sido creada con una representación de las empresas y del equipo de Redessa, que aportaron sus ideas y permitieron Carreras captar como funciona el ecosistema. De hecho, es una creación reactiva. «Se relaciona con el espacio, os escucha, y escucha como vivo este espacio», detalló el artista. Es decir, un día en que la sala esté más agitada, los trazados se alterarán. En una situación de calma y relajación, el dibujo avanzará sin apretar el acelerador. «Ha sido muy interesante todo el trayecto», se sinceró. «Es la conclusión de un proceso extraordinario desde el punto de vista humano, tecnológico y cultural», añadió Baiges. Para que no rompa la perspectiva, se retirará una lámpara que hay justo ante la obra.

Por su parte, el presidente del Patronato de la New Art Foundation, Andreu Rodríguez, agradeció «la oportunidad que nos ha dado Redessa y su equipo». Al hablar de la obra de arte tecnológico, «enseguida pensamos en Anna». «Estamos muy satisfechos del resultado final», expresó. Rodríguez apuntó que, en el sector, hay dos tipologías de creadores: los que provienen del mundo digital y los del arte. «Ella tiene las dos cosas», afirmó.

En el marco de la colaboración entre la empresa municipal y la entidad de arte tecnológico, «estoy convencido de que haremos muchas más cosas en el futuro», aseguró Rodríguez. Hasta la fecha, se han llevado a cabo dos proyectos. Uno, la obra. El otro, de «investigación y desarrollo relacionado con la autenticación de obras de arte, en una mezcla de blockchain y temas físicos.»

Cata de danza

La inauguración de Impuls i traçat empezó con una muestra de danza a cargo de Clàudia Pinel, de la Escuela de Danza del Centro de Lectura. Baiges puso de relieve Reus como «capital de la danza del sur de Cataluña» del brazo de profesionales que «han prestigiado el nombre de la ciudad». «Aquí pasan cosas bonitas», celebró al consejero delegado.

En la capital del Baix Camp, los últimos días se ha podido disfrutar de espectáculos de danza como los Premios Órbita o el Premio Beca Roseta Amase.