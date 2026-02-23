Redessa acercará a los estudiantes de la URV a las empresas del Tecnoparque

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Redessa tiene previsto impulsar un conjunto de acciones con el fin de reforzar la conexión entre la Universidad Rovira i Virgili, especialmente la Facultad de Economía y Empresa ya ubicada en el Campus Bellissens, con el entorno empresarial del Tecnoparque. Esta línea de trabajo se enmarca en la voluntad transformadora del Tecnoparque para que ocurra el primer distrito de innovación del territorio por parte de la empresa municipal. El objetivo de estas colaboraciones será atraer, retener y desarrollar talento cualificado. Con el fin de acercar a los estudiantes universitarios de Grados y Másters a la realidad empresarial se prevén actuaciones como la organización de visitas de los alumnos al Tecnoparque. Estas servirán para acercar a estos estudiantes al ecosistema empresarial y facilitar la transferencia de conocimiento y la generación de nuevas oportunidades. Una línea de colaboración más será la detección de las necesidades formativas que presenten las empresas con el fin de diseñar microcredenciales en ámbitos como la consultoría, el liderazgo o las soft skills.

El consejero delegado de Redessa, Josep Baiges, asegura que se está trabajando para acercar la URV en torno a Redessa con el fin de dotar el Tecnoparque «de más sirve, infraestructuras y una mejor conexión y diálogo entre universidad, empresas y ciudadanía», siempre con la mirada puesta a su futuro como parque tecnológico y de innovación. «Estas líneas de colaboración con la Facultad de Economía y Empresa se irán concretando en las próximas semanas, en el marco de una colaboración estable que refuerza el papel del Tecnoparque», añade. A su vez, la decana de la Facultad, Victòria Sánchez, considera que «el impulso de microcredenciales nos parece una iniciativa necesaria siempre que sea determinada por intereses concretos de las empresas. Aquí está donde confiamos en la experiencia y el conocimiento de Redessa». Además, el hecho de que lleguen más ofertas de trabajo a los estudiantes «es un interés prioritario por la Facultad de Economía y Empresa».

Se pretende crear microcredenciales según necesidades empresariales

Entre otras acciones previstas, se prevé reforzar la colaboración con la Incubadora Redessa a través de la búsqueda de perfiles d'ADE para incorporarse a proyectos empresariales en fase de crecimiento. Otro de los ejes clave es la puesta en marcha de sesiones de Speed Dating entre estudiantes de Economía y Empresa y empresas vinculadas a los sectores estratégicos que impulsa Redessa. La primera experiencia será previsiblemente con empresas del sector agroalimentario, vinculadas al Hub Foodtech & Nutrition, durante el último trimestre del año. Al mismo tiempo, la idea es extender en un futuro este formado en otros ámbitos como el TIC o las ingenierías.