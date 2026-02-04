Guaita recorrerá los barrios para «construir la ciudad que queremos entre todos»

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Desde el inicio del mandato, el equipo de gobierno municipal ha llevado a cabo unas ochenta de visitas a los treinta y seis barrios para, del brazo de las asociaciones de vecinos, conocer de primera mano las problemáticas y demandas de la comunidad. A partir de la próxima semana, la estrategia completará «un paso más adelante» con la activación del programa La alcaldesa en los barrios, una acción con que la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, pretende «construir la ciudad que volamos entre todos y todas» a partir de visitas, reuniones y entrevistas a pie de calle.

El proyecto se concreta en el aterrizaje «de manera más estable» a los barrios. Durante tres días, Observa, técnicos municipales y concejales se establecerán en una zona, atenderán la población a pie de calle a través de una carpa y se reunirán con entidades y agentes del entorno para compilar las principales propuestas y demandas. «Queremos trabajar no tan sólo en las quejas, sino también recibir las propuestas que tienen para construir ciudad», afirmó la alcaldesa. «Serán unas jornadas más intensivas de trabajo para definir qué barrios queréis; para definir el presente y el futuro», añadió.

El programa se empezará por los barrios Fortuny y Juroca la próxima semana. En concreto, serán visitados los días 10, 11 y 12 de febrero. Además de la carpa, que será el punto físico de referencia para la ciudadanía en horario de 10 a 13 y de 16.30 a 18.30 horas, y la visita del área, el gobierno local visitará las escuelas Marià Fortuny i Puigcerver, el Centro de Formación de Adultos de la Generalitat, el Jardín de Infancia Barrufet, el jardín de infancia municipal Margalló, el Centro Cívico Migjorn, el Pabellón Olímpico Municipal y el Giny, así como entidades y agentes referentes. «Cuando aterrizamos, la voluntad es no tan sólo estar en una carpa quietos, sino ser proactivos», concretó Guaita. «Queremos que los vecinos se sientan interpelados y hagan propuestas, que digan qué piensan de los barrios y qué podemos construir», detalló. «Cuando hablamos de escucha activa no lo podemos limitar a venir un día», remató.

El presidente de la asociación de vecinos del barrio Juroca, Manuel Villalba, remarcó que «es importante que se lleve a cabo el proyecto y que se dé la oportunidad a todos los vecinos de venir y decir todo lo que piensan». Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Reus (FAVR), Marcos Massó, comentó que es «importantísimo» que la comunidad «sepa que tiene el apoyo del Ayuntamiento» para compartir sus problemas, quejas e ideas de mejora. Las sugerencias recibidas serán analizadas a escala técnica.

La ruta continúa

La acción se alargará hasta el próximo año, dado que la intención es visitar todos los barrios de Reus. El calendario del programa se informará previamente con la difusión de folletines informativos en los buzones de los barrios donde se desarrollará, así como a las redes sociales del consistorio. La previsión inicial es que, después de Fortuny y Juroca, la agenda continúe con visitas a los entornos de Muralla, Pastorcilla, Monasterios, Mas Abelló i Mas Pellicer.