El uso de las desecherías se dispara a raíz de la bonificación de la tasa de la basura

Les aportaciones a las desecherías de Reus se han disparado este 2025. Si el 2024 se cerró con 49.499 entregas, en el presente ejercicio ya se han registrado 71.061, con datos hasta el 13 de octubre. El auge coincide con la introducción de la bonificación del recibo de la basura en función de los residuos que se lleven a los centros de reciclaje municipales, bien sea en la versión móvil o la fija.

Cada mes del 2025 ha registrado incrementos entre el 40 y el 60% en comparación con el año pasado. De hecho, el periodo completo con menor número total de aportaciones de este año, febrero, con 6.638, ya habría significado el mes con más movimiento del 2024.

El concejal jefe del área de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Vía Pública, Daniel Rubio, destaca que el uso de las desecherías móviles ha crecido «más en un 75%» y las fijas, entre un 35 y un 36%, «gracias a la campaña En Reus, quien más recicla, menos paga.» «Vemos que funciona», valora. Por su parte, el edil de Hacienda, Manel Muñoz, recuerda que la bonificación fiscal de la tasa de la basura se aplicó para «beneficiar a quien recicla y hace uso del centro de reciclaje».

El recibo de la basura puede rebajarse hasta un 20% con la entrega de objetos

Para las ordenanzas fiscales del 2025, se creó una nueva bonificación de la tasa de recogida domiciliaria de residuos según el número de aportaciones de desechos que se efectúen en los centros de reciclaje municipales. Con un máximo de 20 euros, el contribuyente verá una rebaja del recibo del 10% si completa entre cuatro y seis aportaciones. Si lleva entre siete y doce, la factura bajará un 15%. Por más de doce entregas, el descuento será de un 20%. Su aplicación está condicionada a la presentación del documento de identidad del ciudadano en el momento de efectuar la entrega de los objetos.

Las desecherías sirven para aportar restos, sobre todo aquellos más sensibles con el medio ambiente, de gran volumen o de difícil selección, con el fin de facilitar el tratamiento más adecuado. Se pueden llevar elementos diversos como teléfonos, muebles, ropa, cosméticos, bombillas o electrodomésticos. Aparte de las fijas, está el servicio móvil, que visita diferentes puntos del municipio con un calendario preestablecido.