La Cámara de Reus reclama que los Fondos de Transición Nuclear ayuden más a las pymes

La Cámara de Comercio de Reus llevó a cabo ayer el desayuno de Navidad con los medios de comunicación para compartir el balance de la actividad del ente durante el 2025 y los retos de futuro. En el encuentro, el presidente de la corporación, Mario Basora, se mostró «un poco decepcionados» con que 78 proyectos hayan quedado a la espera en el reparto de los Fondos de Transición Nuclear y pidió que las pequeñas y medianas empresas, muy representativas en las comarcas del ámbito de la Cámara, tuvieran un mayor peso en las futuras convocatorias.

«Está bien que tengamos empresas en el territorio, pero las pequeñas empresas han estado en inferioridad; queremos plantear que se aporten fondos al presupuesto del 2026 para los proyectos en lista de espera y, para el año siguiente, una discriminación positiva», expresó.

«Tenemos que hacer que convivan los dos ecosistemas, la empresa grande que acarrea nuevos proyectos y el impulso de las pequeñas compañías del territorio; la suma de muchas es la suma de muchas personas», añadió.

Basora aprovechó para remarcar el buen recibimiento que ha tenido la Oficina de Transición Energética Empresarial, la necesidad de potenciar las infraestructuras o la progresiva reforma de la Lonja. «Lo que queremos es convertir la Cámara en un actor imprescindible en la nueva economía del Camp de Tarragona», concluyó.