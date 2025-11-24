El Arzobispado de Tarragona tilda de «hecho gravísimo» el cierre del templo de la Sang de Reus

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El Arzobispado de Tarragona tilda de «hecho gravísimo» el cierre del templo de la Puríssima Sang. A todas las misas que se han celebrado en Reus este fin de semana se ha leído un mensaje, en nombre del vicario general, Santi Soro, que trata «la situación que desgraciadamente vivimos por la compleja situación con algunos miembros de la Reial Congregació».

En el texto, Soro matiza que el escenario de tensión «no es con la congregación, sino con algunos miembros de la cesada junta de gobierno». «No hay que decir que en todo momento el arzobispo y el Arzobispado han deseado y buscado una salida amistosa y fraterna, pero también es verdad que nos hemos encontrado con circunstancias difíciles», asegura.

El vicario general aclara que el templo pertenece a la congregación, pero en 1867, viendo que se hacía culto público, el arzobispo lo convirtió en una nueva parroquia. Teniendo en cuenta eso y que la Sang «es una asociación pública de fieles, que quiere decir que actúa en nombre de la Iglesia», considera que «no tiene sentido que algunas personas de la misma desacaten la autoridad eclesiástica y no se avengan a un diálogo constructivo y eclesial».

Soro cierra denunciando el «hecho gravísimo» que supone el cierre de la parroquia «sin avisar al rector», a quien «a estas alturas todavía no tiene notificación de las razones por las cuales se ha tomado esta decisión tan drástica».