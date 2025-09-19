El Ayuntamiento de Reus actualiza el plan por emergencias nucleares

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus aprobará hoy en el pleno municipal de hoy la actualización del Plan de Actuación Municipal en Emergencia Nuclear (PAMEN) atendida la necesidad de mantener revisados y actualizados estos planes municipales que establece el Plan de Emergencia Nuclear de Tarragona (PENTA).

Esta revisión de este año incorpora el PAMEN, creado el año 2021, medidas de actuación como municipio ubicado en la Zona II de la central nuclear de Vandellòs (es decir, en un radio de 30 kilómetros) y como Área Base de Recepción Social (ABRS) para las centrales nucleares de Ascó I, Ascó II y de Vandellòs. Precisamente, como ABRS y Zona II Reus tiene que prever la recepción de una parte de las personas evacuadas de los alrededores de la central nuclear afectada en caso de activación del PENTA y establecer medidas de control sobre los alimentos, agua y estabulación de animales. Al mismo tiempo, el PAMEN tiene que garantizar medidas de protección con el objetivo de evitar o reducir los posibles efectos adversos de las radiaciones ionizantes sobre la población en caso de emergencia nuclear.

Entre las funciones que se incluyen hay la de alertar, informar y dar avisos a la población, colaborar con los servicios de los grupos operativos en la aplicación de las medidas de protección en la población, facilitar el abastecimiento a la población en caso de ser necesario y transmitir, recibir y registrar las comunicaciones durante la emergencia. Por lo tanto, es necesario que se lleve a cabo toda la organización previa necesaria para la activación del plan en caso de emergencia poniendo en conocimiento a todas las personas que tengan que intervenir, mantener la operatividad de los equipos humanos y medios materiales y mantener informado al director del PENTA de los cambios que se produzcan.