La fiesta de los Tres Tombs llega a Reus este fin de semana

La fiesta de los Tres Tombs 2025 de Reus se celebrará el 21 de septiembre, en el marco de las Fiestas de la Virgen de Misericòrdia. La 38.ª edición estaba prevista inicialmente para el 9 de marzo, pero por causas meteorológicas se tuvo que aplazar al 23 de marzo, día en que tampoco se pudo hacer por la lluvia.

Esta iniciativa está organizada por la Asociación de Amics del Cavall de les Comarques de Tarragona, con la colaboración del Ayuntamiento de Reus a través del Instituto Municipal Reus Cultura.

La fiesta de los Tres Tombs empezará en las 9 h con un desayuno y la concentración de los animales y los carruajes en el Parque de la Festa. La comitiva saldrá a las 11.30 h y el itinerario pasará por la avenida de los Països Catalans, calle de Doctor Vilaseca, calle de Sant Joan y tomb de ravals (donde se darán tres vueltas). A las 13 h, se hará la bendición en la plaza de la Puríssima Sang.

Paralelamente, a partir de las 11 h, en la plaza del Prim, habrá actuaciones de las collas de gigantes El Fénix de Reus y de la Colla Gegantera Vilallonga. En el arrabal del Pallol, a la misma hora se explicará el Conte dels Tres Tombs, a cargo de Carles Pitarch, de Bravium Teatre. Por el centro de la ciudad también actuará La Somera de Reus y en la plaza de Catalunya habrá caballitos de juguete para los niños.

Desde la organización se cuenta con el Reglamento y Protocolo de la Federación Catalana de los Tres Tombs, donde se incluyen medidas como el control de las cartillas de origen de los animales, el control veterinario al inicio y final del acto, la inspección de los vehículos que los transportan y el cumplimiento de la normativa municipal pactada para la celebración del acto. Estas medidas se añaden a las que siempre se han tenido en cuenta y, por lo tanto, desde la organización se garantiza que los animales que participan en los Tres Tombs están bien tratados.