Un hombre queda atrapado dentro de su coche después de salir de la vía y chocar contra una señal en Reus

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Un hombre ha quedado atrapado en el interior de un turismo este domingo por la tarde después de salir de la vía en la C-14 en Reus e impactar contra una señal. Concretamente, el accidente de tráfico ha tenido lugar en el punto kilométrico 9 de la carretera.

Los Bomberos de la Generalitat han recibido el aviso a las 15.14 horas, y se han desplazado hasta el lugar de los hechos con tres dotaciones. Allí, los efectivos han tenido que excarcelar al hombre, que había quedado atrapado dentro de su coche.

Posteriormente, el conductor, que se encontraba consciente, ha sido atendido por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Afortunadamente, ningún otro vehículo se ha visto involucrado en el accidente.