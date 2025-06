Comerciantes reusenses denuncian daños en los escaparates causados por los actos de fuego

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Un año más los actos de fuego de Sant Pere vuelven a causar incomodidad a los comerciantes de la calle Major. Los afectados consideran insuficiente que la única solución que les da el Ayuntamiento sea la instalación de cartones para proteger los escaparates que ellos mismos tienen que instalar. No obstante, durante la jornada del pasado martes ya hubo desperfectos presuntamente provocados por los actos de fuego en establecimientos como la heladería Amarena o la tienda de ropa Duet.

«Ninguna solución nueva. Sino al contrario, cada vez hay más problemas. Antes ellos se encargaban de traer los cartones y tapar y ahora te lo haces tú y eso supone todavía más trabajo. Además, del año pasado en este no hemos visto ningún intento de hacer alguna cosa», afirma el encargado del Amarena, Alexandre Juárez, a la vez que señala los daños causados en el cristal del establecimiento. «Aunque habíamos colocado los cartones, ha habido daños. No entendemos cómo puede pasar un pasacalle y no haber una persona controlando si ha pasado alguna cosa», lamenta el encargado, que estima que «sólo el cristal» tendría un coste de unos 3.000 euros.

Por su parte, fuentes de ReusCultura afirman en Diari Més que «se ha puesto sobre la mesa, desde hace mucho tiempo, la propuesta de que se entiende que tendría que resolver esta situación a través de la mejor fórmula. A pesar de los avances en esta propuesta, no acaba de encontrar el desarrollo administrativo necesario a causa del contexto normativo y de procedimiento en tanto que vigente y aplicable». Esta propuesta serían unas lonas protectoras que se podrían desplegar y después recoger para evitar desperfectos causados por los actos de fuego. Desde el Ayuntamiento afirman ser conscientes «de la diversidad de situaciones y las dificultades con que puede encontrarse algún establecimiento, y está el convencimiento de que todo el mundo entiende de la misma manera la importancia de la cultura de raíz tradicional. Así que se sigue ofreciendo, como siempre se ha hecho, las herramientas que están al alcance antes, durante y después de todos los actos».