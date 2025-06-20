Bentornat, gegant Indi. Corpus ya puede empezar

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Los gegants y la Mulassa vuelven a ocupar la plaza Mercadal una vez más en el baile tradicional de una celebración de Corpus que, este año, casi parece la previa a Sant Pere. Al sonido de las grallas, los elementos festivos empezaron a bailar de manera coordinada y, este año, el público estaba especialmente centrado en un hecho; el Retorno del Indi. Después de que un turista hiciera caer al gigante el pasado mes de octubre durante una salida en Barcelona, causando importantes daños en el rostro de este, muchos eran los que querían ver cómo había quedado después de la reconstrucción facial a la cual se había sometido. Algunos de los presentes comentaban que no habían percibido mucha diferencia mientras otros opinaban que «ahora tiene la piel más brillante».

Gracias a su retorno, todos los elementos festivos pudieron seguir participando en el baile en que también hizo acto de presencia el otro gran protagonista de Corpus; la coca de cerezas. Tan pronto como empezó la actuación, se empezó a repartir cocas de cerezas para los presentes, que se las zampaban mientras disfrutaban del espectáculo. Provistos de merienda, las familias se reunían por los alrededores de la plaza para observar juntos cómo los gigantes danzaban con la Mulassa de Reus en el centro. Al mismo tiempo, algunos padres subían a los hombros a sus hijos para hacerles bailar como si fueran un gigante más.

Los cochecitos, otra vez

Por otro lado, otro elemento que a un paso está de formar parte del seguici festivo reusense volvió a hacer acto de presencia ayer; los cochecitos para bebés. Iban arriba y abajo, causando dificultades a los peatones para moverse por la Mercadal o se reunían al lado del cordón de seguridad, como si fueran vehículos aparcados en batería. Ante la presencia ya habitual de estos objetos en los actos festivos de la ciudad, el Ayuntamiento de Reus ha impulsado la iniciativa de la Fiesta Mayor Sin Cochecitos de cara a este Sant Pere tenga éxito. En caso de no funcionar, sólo quedará como alternativa la drástica solución de alimentar las hogueras de la verbena de Sant Joan con estos indeseados intrusos.