Ara reivindica sus proyectos de gobierno: RENATUReus y la ZBE

Publicado por Miquel Llaberia

Ara Reus hace un balance positivo de los primeros dos años de mandato y pone de relieve los diferentes proyectos impulsados desde las concejalías que ocupan como son el RENATUReus o la zona de bajas emisiones, entre otros.

«Desde Ara Reus hemos demostrado que somos un partido con voluntad de gobernar, no sólo de estar en la oposición», remarca el que fue cabeza de lista en las últimas elecciones municipales y actual concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Reus, Daniel Rubio. Por su parte, la concejala de Seguridad y Convivencia del Ayuntamiento de Reus, Dolors Vázquez, asegura que desde su área han trabajado en el binomio «capital humano y recursos tecnológicos», con incremento de la plantilla de la Guardia Urbana de Reus o la implementación del Plan de Videovigilancia.

Por otro lado, con respecto a la proyección de futuro Rubio espera que la ciudad siga incrementando en número de habitantes y defensa que «hay margen para crecer demográficamente», gracias también al desarrollo de la zona sur. A la vez, el concejal ha agradecido el «buena entendimiento» entre los socios de gobierno, a la vez que ha respondido a las críticas por parte de la oposición sobre que el gobierno municipal no tiene ningún proyecto propio: «Una transformación urbanística no se hace en cuatro años, los proyectos sobrepasan los gobiernos. Y, por ejemplo, con la estación de autobuses lo que ha hecho el gobierno es reconducir la situación de un proyecto que hizo la Generalitat».