Junts traslada al Parlament la situación de la Residencia ICASS

Junts ha trasladado al Parlament de Catalunya su «preocupación» por la reapertura de la Residencia de Personas Mayores de Reus, el ICASS. El grupo parlamentario registró ayer a una batería de preguntas dirigidas al Departament de Drets Socials i Inclusió para exigir explicaciones sobre la situación del equipamiento. El objetivo es reclamar información «clara» sobre los plazos, la inversión y el futuro modelo de gestión del centro.

La portavoz de Junts per Reus, Teresa Pallarès, señala que «hemos tomado la iniciativa porque no puede ser que los compromisos del Gobierno se queden en una simple declaración de intenciones». Asimismo, la diputada Noemí Nieto afirma que el ejecutivo catalán «tiene que ser transparente y compartir la planificación futura mientras mantiene cerrada una residencia pública esencial para la ciudad». Por eso, remarca que la consellera Mònica Martínez Bravo «tiene que comprometerse y explicar de manera clara qué plazos y qué modelo de gestión prevé para la reapertura del equipamiento».

Además, Junts quiere saber «si el cierre de la residencia era preventivo y provisional, por qué el Departamento no ha sido capaz, casi un año después, ni siquiera de iniciar la redacción del proyecto de reforma», así como por qué «no se ha priorizado la inversión en Reus» teniendo en cuenta las listas de espera actuales.