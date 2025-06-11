El Sant Joan de Reus implanta una prótesis de tobillo de cuarta generación en la demarcación

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Hospital Universitario Sant Joan de Reus ha llevado a cabo con éxito la primera intervención quirúrgica de implantación de una prótesis de tobillo de cuarta generación en la demarcación de Tarragona, hecho que ha marcado un hito en la cirugía ortopédica de alta complejidad en su área.

La operación ha sido llevada a cabo por el Dr. Fortunato Pérez y la Dra. Gisela Calbet, integrantes de la Unidad de Pie y Tobillo del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital, que dirige el Dr. Eugenio García Almagro y ha contado con la participación del personal de enfermería y de los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAI).

Esta intervención representa un importante avance en el tratamiento de patologías articulares complejas gracias a la introducción de una tecnología que permite mejorar de manera significativa la movilidad, reducir el dolor y optimizar la calidad de vida del paciente. Las prótesis de tobillo de cuarta generación incorporan materiales altamente biocompatibles y un diseño anatómico que replica con gran precisión la biomecánica natural de la articulación, cosa que favorece una recuperación más rápida y una mayor durabilidad en comparación con generaciones anteriores.

Con esta intervención el Hospital Universitario Sant Joan de Reus reafirma su compromiso con la innovación y la excelencia médica y se consolida como referencia territorial en el ámbito de la cirugía ortopédica de pie y tobillo.