Reus impulsa el vermú como un polo de atracción de visitantes e inversiones

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Reus se ha adherido a Iter Vitis, el Itinerario Cultural Europeo de la Viña y el Vino, promovido por el Consejo de Europa y que busca promocionar el patrimonio vinculado con la enología. Conformado por regiones de una veintena de países, la capital del Baix Camp no será un número más para ampliar el listado, sino que ha impulsado la creación de una sección dedicada al vermú, junto con la italiana Turín, y que tiene que servir de plataforma y trampolín para activar la Ruta Europea del Vermú. «Nos dará proyección a escala europea», remarcó la concejala del área de Proyección de Ciudad, Noemí Llauradó.

La incorporación a la red ofrecerá la posibilidad de abrir nuevos mercados y, a través del vermú, «poder explicarnos como ciudad, que la gente de diferentes países nos conozca, de forma que actuará como polo de atracción, «cosa que generará nuevas oportunidades y puestos de trabajo cualificados», comentó Llauradó. «Seguro que creará atracción de más visitantes y más inversiones», afirmó.

De hecho, Natalia Turcanu, representante de Iter Vitis, comentó que uno de los beneficios del grupo es el impulso del turismo sostenible a partir de la preservación de la herencia y la tradición locales y puso como ejemplo la Ruta del Vino de Moldavia, que ha tenido un «impacto positivo». «El vermú puede actuar como un embajador cultural de la región», aseguró.

La edil de Proyección de Ciudad comentó que la entrada al itinerario «nos facilitará que haya muchas conexiones» y «eso nos da solidez, prestancia, y es una oportunidad que no podemos dejar escapar». Incluso, apuntó que la inclusión de Reus «ayudará a generar una serie de atracciones para que otros municipios que estén relacionados con el mundo del vermú se quieran adherir». Podría ser el caso de Chambéry, la tercera pata de la Ruta Europea del Vermú junto con Reus y Turín.

Turcanu destacó que la llegada de la capital del Baix Camp no sólo significa «añadir nuevos miembros», sino también «el enriquecimiento de nuestra historia compartida» desde el Mediterráneo hasta el Cáucaso. También valoró beneficios como el reconocimiento público, la cooperación internacional y «oportunidades educativas» mediante la compartición de experiencias y conocimientos con los colegas de la red.

En esta línea, apuntó que es importante implicar las «generaciones jóvenes» y conseguir que sientan curiosidad por las tradiciones, con el fin de preservarlas y promoverlas. «Uno de los ejemplos es Grecia, que implicó a los niños de una guardería explicándoles la historia de la viticultura», mencionó.

Francesco Roletti es un pequeño productor de vermú y representante de la Asociación de Cafeterías Históricas de Turín y del Piamonte. Explicó que Turín «es considerado históricamente la capital italiana del vermú», que había sido una tradición de carácter familiar, pero que, si bien los grandes nombres son conocidos mundialmente, «en el día a día, ha ido desapareciendo». Para mantener «viva la tradición», hace falta que los jóvenes no lo dejen perder.

Renovación del espacio

El Ayuntamiento ha renovado el montaje expositivo del Espacio del Vermú y el Vino de la Estación Enológica. «Lo vamos potenciando para que sea el epicentro de la capital del vermú estatal», concluyó Llauradó.