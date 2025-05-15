La Cámara y el Cluster TIC impulsan una doble sede de la Oficina Accelera Pyme

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Cámara de Comercio de Reus y el Cluster TIC Catalunya Sud han formalizado un acuerdo estratégico para la puesta en marcha de una doble sede de la Oficina Acelera Pyme (OAP) en el territorio. Esta colaboración permitirá ofrecer servicios especializados de asesoramiento y digitalización en pymes y autónomos de las cinco comarcas del ámbito cameral (Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre y Terra Alta), desde dos localizaciones físicas: la sede corporativa de la Cámara en la calle de Boule y las instalaciones de REDESSA Tecno, en el Parque Tecnológico y de Innovació del Tecnoparc.

Este acuerdo se enmarca dentro del Programa Oficinas Acelera Pyme impulsado por Red.es y Cámara de España, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, con el objetivo de promover la transformación digital del tejido empresarial. Gracias a esta alianza, el Cluster TIC Catalunya Sud ocurre entidad colaboradora de la Cámara para la ejecución parcial de las actividades previstas para la anualidad 2025. Se contempla la realización de asesoramientos personalizados, jornadas de sensibilización y la creación de contenidos digitales formativos, entre otras actuaciones.

«Servicios de alto valor»

El presidente de la Cámara de Comercio de Reus, Mario Basora, ha destacado «la importancia de contar con agentes de proximidad y especializados, como el Cluster TIC, con que permiten llegar con más eficacia a las empresas del territorio con servicios de alto valor añadido en el ámbito de la digitalización».

Por su parte, el presidente del Cluster TIC Catalunya Sud y CEO de Movertis, Pablo Mazón, ha subrayado la importancia de este acuerdo estratégico «para acercar todavía más a las pymes y profesionales autónomos con el sector tecnológico y contribuir así al fomento de la innovación y competitividad del tejido empresarial de la Catalunya Sud».

En palabras del concejal de Promoción Económica, Innovación y Conocimiento del Ayuntamiento de Reus y consejero delegado de REDESSA, Josep Baiges, «la instalación de la oficina de Acelera Pyme en la sede de REDESSA en el Tecnoparc, permitirá acercar este servicio a todo su ecosistema». La acción refuerza la capacidad operativa de la oficina en Reus.