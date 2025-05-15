El Aeropuerto de Reus roza a los 117.000 pasajeros en abril

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Aeropuerto de Reus ha registrado durante este mes de abril a 116.777 pasajeros, un 14,5% más en comparación con el mismo periodo del año pasado. En el acumulado de los cuatro primeros meses del año, el aeropuerto ha conseguido a un total de 122.681 pasajeros, un 11,3% más que en el mismo periodo del año pasado.

Respecto a los movimientos, el Aeropuerto operó el primer cuatrimestre del año 5.794 vuelos, un -10,5% respecto a los mismos meses del año anterior, de los cuales 2.169 vuelos se han registrado durante el mes de abril.

Con respecto al resto de la red de Aena en Cataluña, el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha llegado a en abril a los 4.903.849 pasajeros y las 30.839 operaciones. Por su parte, el Aeropuerto de Girona-Costa Brava ha registrado 205.331 viajeros y 2.557 movimientos de aeronaves. Finalmente, el Aeropuerto de Sabadell ha gestionado 5.232 despegues y aterrizajes y un total de 387 pasajeros.

Aeropuertos Grupo Aena

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en el Brasil) han cerrado el mes de abril de 2025 con 32.342.698 pasajeros, un 6,2% más que en el mismo mes de 2024; gestionaron 274.866 movimientos de aeronaves, un 0,9% más que en 2024; y transportaron 119.766 toneladas de mercancía, un 6,8% más que el año pasado. Hay que recordar que en abril de 2025 tuvo lugar la Semana Santa, a diferencia del año anterior que fue en marzo.