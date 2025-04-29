Tres investigadoras de la URV editan un libro con actividades científicas infantiles

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Actividades prácticas sobre ciencias naturales para educación primaría es el título del libro que las investigadoras Anna Borrull, Cristina Valls y María Isabel Araque, las tres integrantes del Departamento de Bioquímica y Biotecnología de la Universidad Rovira i Virgili (URV), han publicado esta primavera con el objetivo de fomentar las actividades científicas y el pensamiento crítico entre estudiantes de las escuelas de educación primaria.

La obra ofrece un total de quince prácticas basadas en la indagación y el método científico divididas en tres grandes bloques temáticos: el dedicado a los microorganismos, el de las plantas y el de los animales.

El trabajo proporciona recursos con el fin de facilitar la implementación de todas estas prácticas dentro del aula y asegurar que el equipo docente que las supervise en cada caso esté preparado con el fin de llevar a cabo cada una de las sesiones prácticas. «No se trata de simples instrucciones, sino que queremos que los estudiantes se involucren como si fueran científicos y científicas, desarrollando el tema de forma autónoma, formulando hipótesis, cuestionando los resultados y fomentando el espíritu crítico desde las primeras etapas de la educación», afirma Cristina Valls, una de las autoras del trabajo.

Aunque están diseñadas pensando en estudiantes de la etapa de primaria, las actividades son fácilmente personalizables y flexibles, lo que permite que se puedan adaptar de forma sencilla a los diferentes intereses y niveles de cada alumno. Gracias a eso, también pueden utilizarse en la etapa de secundaria y, en algunos casos, otras actividades incluso se pueden realizar también con alumnos de educación infantil. Los experimentos están pensados para poder hacerse también en casa, son una buena propuesta para compartir momentos en familia mientras los niños aprenden. De hecho, muchas prácticas las hemos hecho las autoras con nuestros hijos e hijas», comenta Anna Borrull.

El libro, que ha sido publicado por Edicions Aula Magna, ya se puede adquirir a las librerías y a través de diferentes plataformas. «Con esta propuesta queremos fomentar vocaciones científicas, empoderar al alumnado y despertar su pasión por la ciencia», concluye María Isabel Araque, la tercera de las autoras que ha participado en el proyecto.