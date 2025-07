Antoni Olmos: «Al Sant Enterrament hay un patrimonio artístico difícilmente comparable con ningún lugar de Cataluña»

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

¿Cómo vive la Semana Santa?

«Con mucha ilusión, habiendo asumido el cargo de clavario, pero también es una responsabilidad, porque es un cargo de servicio. Todos los miembros de la Junta de Gobierno estamos al servicio de los congregantes y de los devotos y es una responsabilidad poder aproximar la imagen del Sant Crist de la Sang al pueblo para su veneración».

¿Qué novedades habrá en los actos de la Sang?

Este año, la Funció de l'Agonia se retransmitirá por LaNova Ràdio; las Tres Gràcies, por Canal Reus y la Xarxa; y como novedad la Procesión del Sant Enterrament se verá en directo por Canal Reus. Es un esfuerzo que creemos conveniente para que la gente que no puede salir o que está fuera de villa la pueda disfrutar. El Sábado Santo, haremos el velatorio a la Virgen de la Soledad. Y el domingo, en esta casa se celebra la Funció de la Coronació del Senyor, un auto sacramental con reconocimiento de la Generalitat como elemento festivo patrimonial de interés nacional. Las Tres Gràcies son fiesta patrimonial de interés nacional. Desde la Reial Congregació estamos luchando mucho para que también tenga un reconocimiento la procesión que nos hermana a todos, que es la del Sant Enterrament. Por eso, hemos elaborado el Plan de Autoprotección, para el bien de todos los participantes y para que todas las cofradías que estan invitadas se sientan a gusto y sepan que pueden participar con seguridad».

No estaban obligados a elaborar el Plan de Autoprotección.

No es cuestión que estemos obligados, sino que creemos que es una necesidad y un bien para la Semana Santa. Y aunque es un esfuerzo y un coste económico muy importante, es una mejora que podemos aportar».

Celebran 470 años.

«Significa que las personas pasamos por las entidades, pero las entidades permanecen. La junta actual es una responsabilidad porque la hemos heredado, ahora nos toca a nosotros hacer este trabajo y la transmitiremos a las próximas generaciones. Cogemos el testigo, mantenemos lo que se hacía, y hacemos aportaciones, como el Plan de Autoprotección o retransmitir los actos por televisión, pero no hacemos inventos, ni incorporaciones foráneas que no son propias. Mantenemos la costumbre, la tradición. En Reus, las tradiciones son muy importantes. Así lo hemos recibido y así lo transmitiremos. Sólo somos una anilla más de esta cadena larga de la historia».

¿Cómo ha evolucionado la Reial Congregació?

«Hemos tenido momentos complicados. Claro está, hemos pasado guerras, epidemias... Ahora estamos en un momento que la gente está animada. Intentamos, ni que la participación en general ha bajado, ser muy participativos para que la gente pueda estar, siempre respetando las costumbres. La Sang, como entidad decana de los actos de Semana Santa, tenemos que mantener el norte, el hilo conductor. En momentos de dificultad, hemos tenido que aglutinar y queremos mantener esta llama. Queremos seguir siendo el referente y dando ejemplo. Y si una cofradía ha tenido dificultades y nos ha pedido ayuda, hemos dicho ‘adelante, a ver cómo lo podemos solucionar’».

Habla de hacer aportaciones, pero no inventos.

«Hemos tenido que hacer alteraciones de la orden de procesiones por obras. De acuerdo, pero tenemos unos estatutos que nos marcan como lo tenemos que hacer. También, lo hemos sacado adelante gracias a la ayuda del resto de cofradías y de sus responsables, que saben muy bien lo que pueden hacer y lo que no y, si quieren proponer alguna novedad, nos lo tienen que preguntar. Por ejemplo, hay una persona con silla de ruedas. ¿Puede participar en la Procesión del Sant Enterrament? Sí, claro está. Tenemos que ser integradores. Incluso, una manera de integrar es el paso de la Oració a l'Hort. Cuando la Cofradía La Salle dejó de poder hacerse responsable de este paso, el más antiguo de Reus y posiblemente de Cataluña, se animó a la Asociación Supera't. Fue muy importante para nosotros, porque es una entidad que no tiene nada que ver con Semana Santa, pero participa y la mar de ilusionados. Eso provoca que los misterios vayan desordenados. No pasa nada. Es preferible que participen fuera de lugar a que no participen».

¿Por qué consideran que el Sant Enterrament merece este reconocimiento?

«Tenemos un patrimonio artístico magnífico, de escultores de primera, y solamente se ve a la procesión y el rato antes. Hay un patrimonio difícilmente comparable con ningún ligar de Cataluña».

¿Qué implicaría recibir el reconocimiento?

«Que todavía tendríamos que ser más rigurosos con lo qué hacemos. Tenemos un magnífico patrimonio que pasa inadvertido, que pasa fugazmente una noche al año. Se trata de poner de relieve el patrimonio, la gente que participa y honrar a las personas que nos han precedido. Lo que queremos es que descubran tanto la Generalitat como la gente de fuera lo que tenemos en Reus».