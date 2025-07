Túnicas de alquiler para entrar en la Semana Santa

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Aunque ya hemos llegado a la Semana Santa, los preparativos de esta hace meses que pusieron en marcha máquinas. Al llegar una de las épocas religiosas más importantes del año, todo tiene que estar perfecto y a la altura de la solemnidad del momento.

Entre los preparativos indispensables hay el de la vestimenta tradicional que cofradías como la de Sant Tomàs d'Aquino se encarga de que estén al alcance de todo el mundo. «La vestimenta está compuesta de cuatro piezas; la túnica, el capirote, la faja y la cola. Esta sería el conjunto completo, pero hay algunos que no traen cola», detalla el presidente de la Cofradía de Sant Tomàs d'Aquino, Eugeni Biosca.

Durante la Cuaresma y con previsión de las procesiones del Martes Santo y Viernes Santo la cofradía ha ofrecido el alquiler de esta vestimenta para aquellos que tengan intención o voluntad de participar: «Los adultos o niños que quieran participar vienen al local, se prueban las túnicas y las alquilamos. A veces al completo y de otras ocasiones sólo piezas concretas que les faltan».

En total, aquellos que alquilan la vestimenta entera pagan 10 euros del alquiler más los 10 euros de la cuota anual de la cofradía, un precio que sale «muy económico» según Biosca.

«Es muy barato, es una cuota prácticamente simbólica si tenemos en cuenta que comprarte una túnica puede subir hasta 250 euros. Hay otras cofradías que llevan más elementos y, entonces, una túnica puede llegar a superar los 300 euros», explica.

Para el presidente, uno de los grandes beneficios es que eso permite que puedan participar en las procesiones de Semana Santa todas aquellas personas interesadas: «Hay gente que lleva toda la vida y ya tiene su túnica, pero hay personas que no saben si saldrán el año próximo o que quieren probar». Además, con el pago de la cuota se hace entrega de las hachas por los adultos y los cirios para los niños en el momento en las procesiones.

Relevo generacional

La Cofradía de Sant Tomàs d'Aquino suele reunir a una setentena de personas, una veintena de estos niños, hecho que Eugeni Biosca destaca, ya que «veinte niños son muchos para una cofradía».

No obstante, el relevo generacional sigue siendo una de las dificultades para las cofradías y en el caso de Sant Tomàs d'Aquino sobre todo en la etapa adolescente: «El intervalo entre la adolescencia hasta la treintena es muy difícil encontrar gente, y eso dificulta encontrar relevo para los que estamos al frente. Es un momento en que la vida gira mucho. Aparecen las parejas y muchos prefieren marcharse fuera o hacer otras cosas durante la Semana Santa».

No obstante, el presidente admite que hay mucha gente que se reengancha después de haberlo dejado durante la juventud, como es su caso: En los años ochenta era vicepresidente de la cofradía y hubo una parte de mi vida, cuando hice al servicio militar y me casé, que lo dejé. Después volví y poco a poco me atrajo y aquí estoy, siendo presidente».