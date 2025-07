Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Los alumnos de la Escuela Rubió i Ors celebran el Día Mundial del Arte a través de una iniciativa que quedará expuesta en los escaparates de diferentes comercios de la ciudad. Además, los alumnos han trabajado unas producciones artísticas que tienen la voluntad de concienciar sobre la reutilización y reciclaje de materiales. Por este motivo, los diferentes grupos han elaborado, con objetos reutilizados, obras de arte, relacionadas con la temática de los siete establecimientos participantes, que se mantendrá hasta el lunes 14 de abril.

«Nosotros hemos hecho unas gafas, ya que se han colocado en Creu Blanca, que es una óptica», explica Amira, alumno de 3.º A de la Escuela Rubió i Ors. Los otros negocios donde se ha instalado, gracias a la colaboración de la Unió de Botiguers de Reus, son Bormar Motos, Cistelleria Carbonell, Librería Gaudí, Rockillos, Abacus y SAF Reus. Para crearlo los alumnos han utilizado una base de cartón y lo han recubierto con otros materiales reciclables.

«Con el Día Mundial del Arte queremos remarcar que todo objeto puede propiciar arte», defiende el jefe de estudios del centro, Carlos Velarde. Además, las obras expuestas en los escaparates se acompañan con un panel informativo del proyecto que incorpora un código QR y el título de la obra en concreto. En el caso de las gafas de Creu Blanca, los alumnos han decidido titularlo Les teves ulleres, el nostre planeta.

¿Qué hacemos con la ropa?

Un elemento que está presente en las obras y que los alumnos han trabajado en profundidad en los últimos meses ha sido la ropa. «Nosotros en el mes de septiembre planteamos una provocación y, un día, cuando los niños llegaron a primera hora, se encontraron la escuela llena de ropa tirada. Entonces, empezamos a trabajarlo», explica el jefe de estudios.

A raíz de este hecho, desde I3 hasta 6.º empezaron a plantear preguntas y dudas que se trasladaron con un estand a la Plaza Abat Oliva, delante de la Escuela Rubió i Ors, para transmitir estas reflexiones al barrio. Posteriormente, los alumnos siguieron indagando en la problemática.

Los cursos de 3.º y 4.º lideraron la investigación y lo acotaron a tres cuestiones; conocer de dónde viene la ropa, cómo se puede reciclar y cómo se puede concienciar a la población de un consumo responsable. Entonces, recibieron la ayuda de la Botiga Amiga de Reus, de la Fundación Formación y Trabajo, y del concejal de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Reus, Daniel Rubio.

«Nos explicaron cómo podemos reutilizar y reciclaron la ropa, ya que mucha de esta se tira», comenta Oualid, también alumno del 3.º A. Otra compañera de clase, Rodaina, recuerda que es importante llevar las prendas de ropa que ya no utilizamos a los contenedores específicos para el textil: «El 60% de la ropa que se tira se reutiliza y un 30% se convierte en borra, para hacer otras cosas». Según explica Jana, también alumna del 3.º A, la borra sirve para fabricar objetos como aislantes térmicos para las viviendas. Al mismo tiempo, desde la escuela quisieron profundizar más en el tema e ir más allá.

Por este motivo, los alumnos llevaron a cabo una encuesta a 200 habitantes de Reus para conocer qué hacen con la ropa que ya no utilizan. Uno de los resultados más impactantes del estudio que llevaron a cabo es que unas noventa de las personas encuestadas no sabían qué tenían que hacer con la ropa que ya no querían.

«Eran personas que no sabían que había contenedores específicos para ropa y la tiraban a la basura directamente», apunta Amira. No obstante, la mayoría respondieron que la tiraban al contenedor o la regalaban a amigos o familiares para que la reutilizaran. «¡En casa lo hacemos! La ropa que me va pequeña se la doy a mi hermana pequeña», afirma con orgullo Rodaina.