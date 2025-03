Casa Borrull bajará definitivamente la persiana en Reus después de 106 años de historia

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Después de 106 años de historia una de las más conocidas carnicerías de Reus pone punto final a su trayectoria. Casa Borrull, ubicada en el arrabal de Martí Folguera bajará para siempre la persiana este sábado y, como es habitual en estos casos, el goteo de clientes en la tienda después de saberse la noticia es constante.

«Hay momentos en los que esto parece un velatorio», exclama Carles Borrull, propietario de Casa Borrull, tercera generación de este negocio familiar, y que se jubila con 66 años. «Todo el mundo viene a dar las gracias y hay gente que se marcha llorando y todo», añade.

Aunque la jubilación comporte también el cierre del negocio, hecho que Borrull define como «muy duro», también admite que hay una parte bonita: «He vivido muchas cosas tanto empresarial como personalmente, aunque no deja de ser triste, porque encarar la vejez no es demasiado divertido». El mismo carnicero define estas emociones ambiguas como un «rumbo a lo desconocido» y que, según el momento, no sabe si está triste o no.

106 años de historia

Los inicios de la charcutería se remontan a los años 20. Los abuelos de Carles Borrull abrieron a mediados de década de los años 20 una tienda en el pueblo de Ulldemolins, en el Priorat. Poco antes, la hermana mayor de su abuela había abierto en el año 1919 una charcutería en Reus.

«La hermana de mi abuela cogió una carnicería pequeña que había en la calle del Carme en 1919. Con los años, esta hermana se hizo mayor, mis abuelos decidieron bajar a Reus en los años 50 y acabaron cogiendo la carnicería, pero consideramos que los orígenes de la tienda son de 1919», explica Carles Borrull.

Entonces, la tienda empezó a expandirse. «Fuimos al Mercat Central, que mantenemos aquella tienda a día de hoy, que también cerrará. Y después también estuvimos en otros sitios como el barrio Fortuny, en el Mercat del Carrilet, en la calle Joan Bertran, pero llegó un punto en el que algunos socios se marcharon y nos tuvimos que ir haciendo pequeños para aguantar», recuerda Borrull.

A partir de aquí, se convierte en una de las partes más habituales en estas historias empresariales familiares. La falta de un relevo generacional y la complejidad de las nuevas tecnologías empujan al negocio al cierre por jubilación. «Ahora hay muchas cosas electrónicas nuevas. Si viene alguien más joven detrás bien, pero todas estas novedades me toca a mí asimilarlas y soy de otra época. Hay cosas que las puedo hacer, pero cuando empiezan con palabras en inglés ya me pregunto en qué mundo vivo», valora.

Con respecto al relevo generacional, el charcutero afirma que «con nuestros hijos lo hemos intentado, pero ellos han visto cómo su padre hace 45 años que trabaja siempre mañana y tarde de lunes a sábado». «Tengo un hijo que es ingeniero y otro que es filólogo, viven muy bien y ellos quieren vivir su vida, que es como tiene que ser, no las 10 o 12 horas de su padre», comenta.

El cambio

Esta pérdida constante y progresiva de estos negocios tradicionales, con la proliferación en paralelo de grandes franquicias y superficies, presentan una cuestión: ¿qué producto queremos? «Los hábitos de compra y de comer han cambiado y la manera de vivir también. Antes era más común celebrar cosas en casa, ahora la gente lo hace en el restaurante. Ahora en casa tenemos un sofá y un televisor muy grande, pero sólo cuatro sillas», opina el propietario de Casa Borrull.

A la vez, Carles Borrull argumenta que en los últimos años no se ha valorado tanto la calidad del producto, pero se muestra confiado en el hecho de que eso cambie en el futuro: «Las cosas vuelven, a pesar de que de otra manera. La gente quiere comer más sano, pero no lo quiere pagar o no puede. Ahora bien, probablemente este cambio yo no lo veré».