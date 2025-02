El Ayuntamiento de Reus impulsa el Consejo de Jóvenes de los Institutos para escuchar a los alumnos de secundaria

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Verificado por Creado: Actualizado:

Unos ochenta de jóvenes asistieron ayer a la sesión inaugural del Consejo de Jóvenes de los Institutos de Reus 24-25. Esta se desarrolló en la sala polivalente de la Palma por la mañana con el objetivo de dar continuidad al Consejo de Niños Ciudadanos.

«Queremos seguir escuchándoos a los jóvenes que ahora estáis en la ESO para conocer vuestras propuestas», aseguró la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, en su recibimiento a los estudiantes de los institutos Josep Tapiró, Domènech y Muntaner, Baix Camp, Gaudí y la Escuela Puigcerver. Así y todo, la alcaldesa se apresuró a añadir que «no nos pedís poner un Dragon Khan a la plaza Mercadal».

El objetivo de este consejo de nueva creación por parte de la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Reus, que espera acoger a más centros educativos de la ciudad en un futuro, es crear un espacio de participación y debate para el alumnado de ESO el cual genere y recoja sus propuestas y las traslade al consistorio para que este pueda impulsarlas.

«El escritor valenciano, Joan Fusté, decía que toda política que no hacemos nosotros será hecha contra nosotros», citó el técnico de la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Reus, Víctor Pereda, en la presentación a los estudiantes, aunque rápidamente matizó sus palabras: «No me malinterpretéis, no quiero decir que el Ayuntamiento de Reus haga políticas en contra de la juventud, todo el contrario, pero esta reflexión ilustra la idea de la necesidad de estar presentes en estos espacios colectivos».

Funcionamiento

Este nuevo consejo tendrá un total de cuatro sesiones, la primera de las cuales se celebró ayer con la voluntad de exponer como funcionará, conocerse entre los delegados de clase que servirán como representantes y escoger tres de los cinco bloques predefinidos para después trabajarlo en sus respectivos centros; cultura y ocio, transporte y medio ambiente, educación y trabajo, género y sexualidad y salud.

La segunda sesión será entre los meses de marzo y abril, con sesiones descentralizadas en cada instituto donde se trabajarán las propuestas recogidas en los centros educativos de cara al siguiente paso. La tercera sesión de trabajo será una vez más en la Palma, entre en abril y en mayo, para poner en común las propuestas de cada centro, debate y hacer una votación de las propuestas.

Finalmente, el último paso será una presentación pública de los resultados y propuestas del consejo ante las autoridades municipales que se llevará a cabo entre los meses de mayo y junio en un espacio que todavía se tiene que concretar. «Los jóvenes saben perfectamente lo que quieren por su ciudad, así que esperamos que nos lo acaben trasladando y miraremos qué podemos hacer para hacerlo efectivo», afirmó Guaita.

En este sentido, la alcaldesa no descarta que, al recibir las propuestas finales en el mes de junio y analizar su viabilidad se reserve una partida presupuestaria para ejecutarlas posteriormente. «Los chicos y chicas ya participan muy activamente en el consejo de niños, pero cuándo llegan a la ESO parece que desconecten y lo que queremos es que continúen implicados para que nos aporten su visión de la ciudad», añade.

«Nuestro objetivo claro como en gobierno municipal siempre ha sido la escucha activa y en este caso la escucha activa de los jóvenes para también fomentar la participación ciudadana en estas edades», valora al concejal del área de Juventud edl Ayuntamiento de Reus, Daniel Marcos. «Queríamos ir más allá y con este nuevo consejo damos más voz a esta franja de edad que cubre la educación secundaria. Muchas veces decimos que los jóvenes son el futuro, pero también son el presente», comenta el concejal Marcos.