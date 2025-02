El Tecnoparc obre una oficina per impulsar i «democratitzar» la innovació

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

Amb els objectius d’impulsar la innovació i crear xarxes entre empreses, administració i població, Reus ha posat en marxa l’Oficina d’Innovació, una eina que pretén «democratitzar-la i acostar-la a tot el teixit empresarial de la ciutat», tal com va assenyalar l’alcaldessa, Sandra Guaita. Ubicada al Tecnoparc, s’oferirà una auditoria d’innovació gratuïta que diagnostiqui els processos de les entitats que incorporin aquest concepte.

Així mateix, s’oferiran espais de prova on desenvolupar solucions i es compartiran amb la comunitat casos d’èxit relacionats amb el camp. Serà, a més, «una oficina amb mirada territorial». «No és només a la ciutat de Reus que ens oferim, sinó que estem al servei de totes les empreses del territori», va remarcar el regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement i conseller delegat de Redessa, Josep Baiges.

Guaita va destacar que el projecte «va adreçat a totes les empreses del territori que vulguin treballar polítiques d’innovació i no tinguin clar com». Sobretot, les companyies petites, «que no és que no innovin, sinó que no saben que estan innovant». «La innovació l’associem molt a la tecnologia i no, n’hi ha en tots els àmbits de la vida», va expressar la batllessa. Baiges va afegir que, per exemple, el sector cultural i l’educatiu també es nodreixen de propostes emergents. «Volem que la innovació impacti tota la ciutadania», va apuntar.

La voluntat és obrir l’ecosistema «a tota la ciutat» i que no es vegi «com una illa que actua al marge de la realitat ciutadana». «És un instrument que l’Ajuntament posa a disposició de tota la ciutadania i això ens ha de permetre crear una xarxa d’innovació local que generarà moltes coses en positiu», va expressar Baiges. «Hem de donar eines del segle XXI a empreses del segle XXI», va assistir Guaita. I és que l’objectiu final «és millorar la qualitat de vida dels nostres conciutadans, i la innovació permet impactar directament en aquest factor», va rematar Baiges.

Les persones interessades en el servei hauran de contactar amb Redessa i se’ls oferirà una auditoria d’innovació, una diagnosi per descobrir si realment estan innovant o com poden fer-ho. Addicionalment, permetrà a l’empresa municipal tenir una base de dades «per saber com les empreses innoven», una acció vinculada amb la candidatura de Reus per esdevenir Ciutat de la ciència i la innovació.

En cas de rebre el distintiu, «t’obliga a tenir una actitud molt activa per poder mantenir aquesta denominació», va comentar Baiges, qui va subratllar que «no és un eslògan per penjar a la paret, sinó que defineix una manera de fer i de ser que tenim molt interioritzada».

L’edil va informar que es destinaran 50.000 euros el 2025 a la nova oficina, que «aviat» s’incorporarà la figura d’un «director d’innovació específic» i que, en cas de rebre una resolució favorable de la candidatura per ser Ciutat de la ciència i la innovació, «ens pot possibilitar una sèrie de recursos que ens permetran continuar treballant en aquesta línia».

Innovació municipal

El passat gener, l’Ajuntament de Reus i Redessa van impulsar la Jornada d’Innovació Municipal, en la qual es van compartir exemples de projectes innovadors que s’estan impulsant des de les diferents àrees del consistori. En l’actualitat, hi ha una setantena de projectes en desenvolupament, o previstos per al mandat, que abasten àmbits com la mobilitat, la transició energètica, la digitalització o la participació ciutadana en la gestió pública, que poden agrupar-se sota aquest paraigua. Alguns exemples serien la compra pública d’innovació, el RENATUReus o Reus Energia.