El polígono Agro-Reus dispone de agua no potable gracias a una red de abastecimiento paralela

Aigües de Reus cuenta en el polígono Agro-Reus con una red secundaria de distribución de agua no potable, que discurre en paralelo a la red convencional de abastecimiento de agua. Aunque esta agua no apta para uso de boca ya se utiliza de hace tiempo en usos estrictamente municipales, también está a disposición de aquellas empresas del polígono que no necesitan agua potabilizada para su actividad habitual.

Desde hace años, el polígono Agro-Reus cuenta con una red de distribución paralela a la de suministro, que se abastece de agua no potable procedente de los pozos denominados City, Roquís y Agro Reus. Es por eso que esta agua se destina habitualmente a finalidades municipales muy específicas, como es el caso de la limpieza de la vía pública o del alcantarillado. Esta agua también se usa en la limpieza de los vehículos municipales y en el riego de espacios públicos y de huertos urbanos.

En total, cada año se utilizan unos 70 mil metros cúbicos de agua no potable en la limpieza de calles, que cuenta con plena garantía sanitaria, ya que una cosa es que no sea buena para beber y otra que, debidamente tratada, no pueda dedicarse a otras finalidades. En todos los casos, el uso que se hace tiene siempre la supervisión del laboratorio de Aigües de Reus, inscrito en el registro de laboratorios de la Agencia de Salud Pública de la Generalitat.

La existencia de esta red paralela ya permite que las empresas del Agro-Reus puedan conectarse. Recientemente, este ha sido el caso de PortAventura World, que por interés medioambiental ha solicitado la conexión a dicha red de agua no potable de la lavandería que ha instalado en este polígono. Una conexión que ha sido posible y sencilla atendida la proximidad de la cañería a la parcela donde está la lavandería. El contrato prevé un caudal máximo y un precio más económico que el de la tarifa convencional. Una posibilidad que ya está regulada normativamente y contaba con precios públicos debidamente establecidos.

«Esta es una posibilidad abierta a otras empresas del polígono Agro-Reus siempre que estén cerca de esta red secundaria de agua no potable», explica al concejal responsable del servicio de agua, Daniel Rubio. La proximidad a la red es un factor fundamental, ya que el coste de la conexión y de las obras de acometida que sean necesarias van a cargo de las empresas que tengan interés.

Más allá de ventajas económicas y tarifarias, la iniciativa también responde a una lógica de responsabilidad medioambiental, «ya que así no se destina agua potable a usos en que la potabilización no es ni necesaria ni imprescindible», añade el concejal.

Esta red de agua no potable del polígono Agro-Reus incorporará en breve más agua procedente de otros pozos de la zona. De hecho, ya está previsto que esta agua se destine al riego de la nueva zona que se tiene que urbanizar en torno a Indústries Preciber, en el sector sector C-6 Camino del Roquís, junto a la calle de Recasens y Mercadé, del Estadio Municipal y del barranco del Mas del Gassot.

Hasta la fecha, en la ciudad, una red secundaria como esta sólo existe en el polígono Agro-Reus. Aun así, Aigües de Reus cuenta con un plan de despliegue que prevé la instalación progresiva de redes paralelas de este estilo. Será entonces que, en torno a estas futuras redes secundarias, también habrá la posibilidad de que empresas particulares puedan contratar agua no potable.