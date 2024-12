Unos ochenta tions se reúnen en Reus para recaudar fondos para la Marató de 3Cat

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

Les tradiciones de toda la vida, a veces, pueden ser un recurso más para dar nuestro granito de arena y ser solidarios. Ayer se celebró la Marató de 3Cat, con el objetivo de recoger dinero para ayudar en la investigación sanitaria con respecto a las enfermedades respiratorias y, una vez más, los tions fueron solidarios.

La escuela la Vitxeta fue el escenario del XIII Encuentro de Tions de toda Cataluña, un acontecimiento que ya se ha convertido en un clásico del centro y que todos los fondos que recauda se destinan a la Marató.

«La parte más importante es la exposición de tions, en qué participan unos ochenta de tions tanto de familias del centro como de fuera», explica la miembro de la comisión de fiestas de la escuela la Vitxeta, Mar Andreu. Los tions expuestos participan en un concurso donde los visitantes, comprando el boleto, pueden votar al tió que más les gusta.

Los tres más votados fueron premiados con un lote de productos de colaboradores de la escuela. Además, también se suma el servicio de bar y la venta de chapas para recoger dinero.

«Hay algunos niños que les hace cosa dejar el tió, pero cuando ven que no pasa nada les parece genial y también participan de los talleres para hacer su propio tió, hacen cagar al tió de la escuela y disfrutan de un espectáculo de magia y un cuentacuentos. De esta manera pasamos una jornada en familia», afirma Mar Andreu.

Entre los tions participantes había de todo tipo, formas y tamaños. Algunos con forma de lobo, de otros con nombres tan peculiares como ‘Anselmu’ o, incluso, hechos con elementos que no corresponden al tradicional tronco. No obstante, también había de los tradicionales, hechos con un tronco de leña, con una cara risueña y una barretina para no pasar frío en esta época del año.

Una jornada solidaria que también atrajo la atención de miembros del equipo de gobierno. La misma alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, visitó el centro y participó con su voto. «Yo ya tengo mi voto decidido, pero lo más importante es participar en la causa», afirmó Guaita.

Por otro lado, también visitaron la exposición otros concejales de gobierno como Noemí Llauradó, Josep Baiges, Montserrat Flores o Marina Berasategui.

Concretamente, la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Reus admitió que no era la primera vez que asistía al encuentro de tions, ya que en ediciones anteriores el tió de su familia había participado, pero que este año no había podido porque estaba lesionado.