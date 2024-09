Las mociones en contra de la reubicación de la estación de autobuses no prosperaron en el pleno

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

Aunque las fiestas de Misericòrdia tendrían que ser un momento de calma y hermandad para la ciudadanía reusense, casi como un tiempo añadido del verano, en el sur de la ciudad no lo es en absoluto. El debate de cómo enfrentar la remodelación y expansión de este espacio, una de las puntas de lanza del gobierno municipal encabezado por Sandra Guaita, no tardó en hacer estallar la polémica después de la presentación del anteproyecto de remodelación de la zona del Carrilet.

Un proyecto que el pasado viernes 20 de septiembre fue protagonista una vez más cuando los diferentes grupos municipales en la oposición presentaron por separado una moción en contra del traslado de la estación de autobuses durante el pleno municipal. Esta había sido impulsada por la recientemente formada Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias, contraria al traslado, y todos los partidos en la oposición la asumieron a rajatabla. «Hay que mencionar que el llamado proyecto de reordenación urbanística propuesto por el gobierno anterior no contemplaba el cambio de ubicación de la estación de autobuses. Este cambio repentino del actual equipo de gobierno ha sido una decisión unilateral», defendía la concejala de Junts per Reus, Mariluz Caballero, en una sala de plenos que tenía la presencia de miembros de la Plataforma. En una línea parecida también se expresaron el resto de grupos en la oposición. No obstante, con los votos en contra de los tres partidos en el gobierno, las mociones no prosperaron.

«Estamos en un inicio, eso es un anteproyecto y próximamente se convocarán las reuniones de carácter más técnico», subrayaba la concejala de Urbanismo, Marina Berasategui, añadiendo que será la manera en que se resolverán «las dudas y las inquietudes».

La Plataforma responde a la alcaldesa

Hace una semana, la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, aseguró que se habían extendido informaciones falsas sobre el proyecto de remodelación del Carrilet. El punto más polémico era el espacio de zona verde que quedaría, donde aseguraba que no se perdería ningún metro, sino que sumarian.

La alcaldesa reivindica que la voluntad de su gobierno es tener una ciudad más verde y sostenible. Además, también asegura que la ley no los deja impulsar transformaciones urbanísticas que vayan en detrimento de las zonas verdes ya existentes. Esta afirmación hace referencia al artículo 98.1 del Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto: «La modificación de figuras del planeamiento urbanístico que tenga por objeto alterar la zonificación o el uso urbanístico de los espacios libres, las zonas verdes o los equipamientos deportivos considerados por el planeamiento urbanístico como sistemas urbanísticos generales o locales tiene que garantizar el mantenimiento de la superficie y de la funcionalidad de los sistemas objeto de la modificación».

No obstante, desde la Plataforma defienden que la calidad del espacio se deteriora con el proyecto, ya que, aunque el Ayuntamiento afirme que no se pierden metros de zona verde, sí que consideran que esta es de menos calidad. Para argumentar este punto, citan el artículo 34.6 del Decreto legislativo mencionado anteriormente: «El sistema urbanístico de espacios libres públicos comprende los parques, los jardines, las zonas verdes y los espacios para el recreo, el ocio y el deporte». Según la Plataforma, compensar la pérdida de superficie de parque con zona verde no es posible porque esta es de menor calidad.

A la vez, en el comunicado también critican, de la misma manera que lo hizo la concejala de Junts durante el pleno, que el traslado de la estación no estaba contemplado en el proyecto inicial impulsado por el anterior gobierno. Y finalmente la entidad denuncia la utilización partidista de la Associació Roserar Mas Iglesias por parte del gobierno municipal. La Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias apunta que el Ayuntamiento ha instrumentalizado la entidad para presentar y aprobar una propuesta de declaración en la junta de portavoces a favor del proyecto.

Reunión con la Federación de Vecinos

Por otro lado, tanto Guaita como Berasategui continuaron con la ronda de encuentros por la ciudad para explicar el proyecto. Después de pasar por tres barrios del sur de la ciudad, el Antiguo Hospital fue el escenario el pasado jueves de la reunión con la Federación de Asociación de Vecinos de Reus con la presencia de diferentes entidades vecinales de la ciudad. En esta charla, el presidente de la Federación, Marcos Massó, destacó la voluntad de diálogo del equipo de gobierno y reiteró el compromiso de las asociaciones para trabajar por la ciudad. «La estación de autobuses no es un proyecto únicamente para el barrio de Mas Iglesias, sino un proyecto de ciudad», sentenció Massó.