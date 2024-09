Guaita critica la desinformación en torno al proyecto del Carrilet de Reus

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus cerró el ciclo de reuniones informativas sobre el proyecto de remodelación del Carrilet con los vecinos de los barrios del sur de la ciudad con la sesión en el barrio Fortuny. «Actualmente, es un anteproyecto susceptible a cambios y, por este motivo, decidimos llevar a cabo estas reuniones de escucha activa», asegura la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, que asegura que se han recibido muchas propuestas.

Por su parte, la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Reus, Marina Berasategui, comenta que es «un proyecto de ciudad» que requiere «explicación, comprensión e implicación». «Es importante que la ciudadanía también nos hagan llegar sus propuestas que pueden acabar contribuyendo a la mejora del proyecto», valora la concejala.

Desinformación

No obstante, la alcaldesa considera que se han difundido informaciones erróneas sobre el proyecto presentado. «Por ejemplo, había la teoría de que se pierden metros cuadrados de zona verde con el traslado de la estación de autobuses y no es cierto, porque ni por voluntad de este gobierno municipal ni por ley podemos perder. También nos han llegado otros como que habría zona azul cuando no se contempla», apunta Guaita.

«Entendemos que una cosa es una mala interpretación de alguna cosa que está dentro de la propuesta, pero es que hay afirmaciones que no sabemos ni de dónde han salido porque no están en el proyecto», afirma. Por este motivo, la alcaldesa de Reus asegura que seguirán explicando el proyecto para desmentir cualquier información falsa en próximas reuniones con, por ejemplo, con la Federación de Vecinos.

Contacto con la Plataforma

La polémica en torno al proyecto ha sido centrada por el traslado de la estación de autobuses al Parc Mas Iglesias. A raíz de este hecho, nació la Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias, que no han tenido una muy buena relación con el equipo de gobierno, tal como se demostró durante el encuentro informativo en la Biblioteca Pere Anguera. El contacto entre la plataforma y el Ayuntamiento ha sido complicado desde un inicio, pero ambas partes se instaron ayer a establecer un diálogo.

«Nosotros estamos abiertos a recibir a cualquier entidad vecinal y ha habido que ya lo han hecho», hace valer la alcaldesa. «Nos han dicho que nos harán llegar una petición de reunión y nosotros estamos muy contentos con que así lo hagan, porque lo que queremos es trabajar por el mejor proyecto para la ciudad y que eso no genere angustia a ningún ciudadano», comenta Guaita sobre la breve reunión no oficial mantenida por los representantes de la asociación.