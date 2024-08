L’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa demana un espai més cèntric a Reus per allotjar els passos

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

Les obres a l’antic magatzem de vins del Palau Boule per reconvertir-lo en el futur Centre Cívic Gregal —resta acabar de moblar-lo— va obligar els passos de Setmana Santa a buscar una nova casa. La van trobar, fruit d’un conveni amb l’Ajuntament de Reus, a una nau al carrer de la Igualtat, al polígon Granja Vila.

Dos anys més tard, les confraries estan «contentes de tenir un espai més digne» per allotjar els conjunts escultòrics, però «creiem que necessitem un lloc una miqueta més cèntric i que pugui ser visitable durant alguns dies de l’any», apunta el president de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa, Jaume Piñol.

Piñol explica que la petició prové, d’una banda, de la voluntat «d’evitar els trasllats» per participar en les processons de Setmana Santa, «que dificulten la conservació» d’unes figures que «es van deteriorant». També cita que, amb la mudança, es va passar d’una nau molt humida a una «més seca». El canvi de condicions ambientals va provocar que la fusta se’n ressenti i, en aquests moments, alguns grups escultòrics requeririen intervencions tècniques de restauració.

El president de l’agrupació proposa dues possibles ubicacions per preservar en el seu interior els passos. En primer lloc, la nau de l’avinguda del Carrilet que l’antic equip de govern municipal va adquirir per traslladar-hi el mercat del barri i del qual avui dia se’n desconeixen els usos que tindrà, després del compromís que l’equipament romandrà a l’emplaçament actual —l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, digué que «s’està treballant» en la qüestió—.

La nau té més de 1.800 metres quadrats (m2) de superfície útil, mentre que l’actual magatzem del carrer de la Igualtat no arriba a 500 m2. «Seria ideal perquè estaríem a un minut del Tomb de Ravals, per on desfilen les processons», reflexiona Piñol. Així mateix, assenyala que, en cas d’oferir alberg als passos de Setmana Santa, això seria compatible amb altres usos, com habilitar-hi la Casa de la Festa, una de les propostes que s’havien plantejat en campanya electoral.

Piñol comenta que la idea seria que el magatzem dels passos fos visitable durant certs moments de l’any, a mode de centre d’interpretació de la Setmana Santa, per tal de dignificar i donar a conèixer el patrimoni, «patrimoni de ciutat», atès que hi ha obres d’escultors reconeguts com Joan Rebull, Modest Gené o Ramon Ferran la importància de les quals transcendeix «la fe d’un».

De fet, menciona que, si es compartissin instal·lacions amb els elements del Seguici Festiu, «permetria que una persona que vagi a conèixer la cultura popular de Reus també pugui veure el vessant de devoció i pietat popular». L’altre lloc que comenta Piñol com a possible nau per allotjar els passos és l’antiga caserna de la Guàrdia Urbana, al carrer del Roser, si bé «crec que s’hi haurien de fer més adequacions» i «és cert que el carrer i l’accés i la sortida de la nau serien molt més complicats per l’ample de les voreres», tanca el president.