Joan Serramià: «Antes de morir, los hijos de Josep Maria Jujol me pidieron que hiciera la escultura del padre»

¿Cuánto pesa, esta estatua, y de qué manera ha sido hecha?

«Pesa unos 200 kilos, y la base unos 50 kilos más. Está hecha de bronce, siguiendo la técnica de la cera perdida».

¿En qué consiste?

«Primero se hace la escultura con barro, a tamaño real. Después se hace un molde del modelo, que sirve para hacer la escultura de cera. Una vez ya la tenemos, se recubre con otro molde, hecho con material refractario de cerámica, y se pone en el horno, durante unos tres días. La cera se va refundiendo, con la característica que pasa de sólida a gaseosa dejando el molde vacío, sin ningún residuo. Una vez el molde se ha enfriado y tiene la temperatura adecuada, se funde el bronce y se aboca dentro. Y todo lo que había sido cera, pasa a ser bronce».

¿Cómo te llega el encargo?

«Hace quince años, en una conversación informal con los hijos de Jujol, ya me dijeron que tenía que hacer una escultura del padre. Me enseñaron todas las fotos que tenían, y yo me entusiasmé. Hasta que el 15 de agosto pasado me llamó Josep Maria, el único hijo que quedaba vivo, y me pidió que lo fuera a visitar. Me encomendó ir a ver al alcalde de Tarragona y decirle, de su parte, que el 1 de mayo se tenía que inaugurar una estatua del padre y que la tenía que hacer yo. Fui a ver al alcalde, a quien yo no conocía, pensando que me daría largas. Me preguntó lo que costaría, se lo dije, y me dijo Sácalo adelante.

¿Qué imagen de Jujol escogiste para hacer la estatua?

«Tenía prácticamente todas las fotos que se conocen de Jujol. Primero tuve una idea, a partir de lo que me explicaron los hijos. Se ve que la madre siempre se quejaba de que Jujol iba vestido como un señor, pero siempre llevaba el bolsillo de la americana sucia. Eso es porque llevaba un clavo de hierro para rascar la tiza, un trozo de carbón para dibujar sobre las paredes claras, y un trozo de tiza para dibujar sobre fondos oscuros. Inicialmente, pensé en hacerlo sosteniendo estos tres objetos en una mano, pero la posición me pareció demasiado forzada y, además, habría necesitado una explicación».

Y al final, ¿qué foto escogiste?

«Encontré una foto en la que Jujol estaba en un claustro con sus alumnos, en una posición como la de la estatua. En el bolsillo llevaba un bloc de dibujo y en las manos sostenía un sombrero canotier. Le puse un lápiz en el bolsillo de arriba y una corbata de lazo, que es una nota simpática y también un homenaje a su hijo, que siempre la llevaba. De esta manera, también hago un homenaje al sufrimiento que pasaron los hijos de Jujol al ver cómo condenaban al padre al ostracismo. Incluso este año, que es el Año Jujol, ¿tú has visto que hagan muchas cosas?».

La base también es jujoliana.

«Sí, para escribir el apellido me he basado en un montón de firmas de él. He añadido una cruz, porque era muy religioso, y una T de Tarragona, porque también era muy tarraconense. Así, todo es muy jujoliano».

Tú también lo eres mucho, de jujoliano.

«Sí, mucho. Y de Gaudí también. Son mis referencias básicas. Yo soy de Tarragona, y estoy emparentado de lejos con Antoni Gaudí: la madre todavía era Gaudí. Pero, aparte, pienso que el artista tiene que tener presente el arte que se ha hecho en su territorio, los artistas que le han precedido. Si en el Camp de Tarragona tenemos el lujo de haber tenido a un Gaudí y a un Jujol, no hace falta que nos fijemos en Andy Warhol».