Nace la Asociación Cultural El Santuari para poder impulsar la cultura en el barrio de les Clarisses de Reus

La asociación de vecinos El Santuario, activa desde el año 2015 y ubicada en el barrio de las Clarisas de Reus, fue creada desde el vecindario para fomentar la convivencia, el bienestar y la cohesión social y cultural en el barrio. En marzo de hace dos años, montaron el local social para impulsar un movimiento vecinal y cultural. Durante estos años, «la asociación local ha crecido mucho», apunta a Ramón Palmerín, presidente de la asociación de vecinos El Santuari. Por eso, han querido dar un paso adelante y han creado la Asociación Cultural El Santuario (A.C.E.S.), para poder separar estos dos movimientos. Eso se ha hecho para quitar peso a los vecinos, para que puedan trabajar mejor, ya que el volumen que tenía de actividad empezaba a sobrepasarnos, añade Palmerín. El pasado 27 de febrero, los vecinos del Santuari presentaron esta nueva asociación cultural ante Daniel Recasens, concejal de Cultura de la ciudad, para establecer las bases de subvenciones y una agenda de trabajo para este año.

Dentro de la comunidad se realizan clases dirigidas, durante toda la semana, de sevillanas, bailes en línea, sardanas e, incluso, hay un grupo portadora de gigantes dentro del barrio. Cada día se hacen varios talleres, como yoga o informática, y está abierto a todo el vecindario. La nueva confederación está formada por doce vecinos, tres menos que la asociación vecinal.

El proyecto también ha surgido para poder llegar a subvenciones a las cuales la entidad no llega, «Hay prestaciones que el Ayuntamiento no da si es una asociación vecinal, pero sí en una cultural, aunque costó que se aprobaran los estatutos», asegura Palmerín. «Entonces, nos sirve para tener una puerta más abierta si, por ejemplo, en un futuro queremos hacer un gigante, y tendriamos a nuestra disposición esta subvención», añade. En un principio «no la utilizaremos, tampoco falta complicarnos la vida, al final no dejamos de ser una asociación de Reus», pero ven esta iniciativa con «buenos ojos» porque «la gente tiene ganas de hacer cosas, tiene ganas de colaborar y se va viendo por la misma demanda de los vecinos». La nueva institución cultural El Santuari no es una entidad solitaria, va acompañada del vecinal, depende de ella con todo, «las dos asociaciones van siempre en conjunto y todo pasa por la municipal, es la que tiene la última palabra». Hace una semana, se reunieron para empezar a preparar y organizar las fiestas del barrio de este año.