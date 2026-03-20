El Vendrell multará con hasta 3.000 euros la prostitución en la vía pública

El Vendrell multará con hasta 3.000 euros las personas que soliciten u ofrezcan servicios sexuales en la vía pública y los vecinos que depositen fuera de contenedores materiales o desperdicios. Son dos de las novedades de la actualización de la ordenanza de convivencia y civismo que ha impulsado el equipo de gobierno para hacer «más presión» contra el incivismo. Otros aspectos que se sancionarán es no rociar agua en los orines de los animales (100 euros) y se rebaja a las 22 h la hora límite para vender alcohol en establecimientos comerciales con pagos de 750 euros en caso de incumplimiento. La norma prevé nuevos supuestos que anteriormente no estaban regulados y un aumento de las sanciones.

El gobierno del Vendrell prevé aprobar la nueva ordenanza de convivencia y civismo al pleno ordinario del 30 de marzo. El concejal de Seguridad Ciudadana, Christian Soriano, ha remarcado que la norma tiene una «vocación de permanencia». Por eso, ha destacado el «consenso» y el «trabajo» hecho con los grupos municipales de Som Poble – ERC y Fem Vendrell.

Soriano ha comentado que han querido incluir «nuevas tipologías en materia de incivismo». Destacan las sanciones a la prostitución y a los que no tiren la basura en los contenedores. Se multará con hasta 3.000 euros aquellos que soliciten u ofrezcan servicios sexuales en la vía pública. Soriano ha señalado que aparte del agravio a las mujeres, también puede «generar cuestiones de seguridad a su alrededor».

Asimismo, se sancionará a las personas que dejen materiales o basura fuera de los contenedores con 3.000 euros. «Estamos implementando el puerta a puerta y es una situación que nos preocupa muchísimo, sobre todo por la gente que lo hace bien», ha apuntado el concejal.

Otras cuestiones que se sancionarán con 1.500 euros son las peleas y agresiones en la vía pública o tirar piedras a personas o animales. También se impondrá una multa de 750 euros por vender alcohol en establecimientos comerciales a partir de las 22 h o dejar animales en el interior de vehículos. Finalmente, por no rociar con agua los orines de los animales se tendrán que abonar 100 euros.

Soriano ha explicado que hasta ahora el proceso era «lente» porque las penas se dividían entre leves, graves y muy graves. Cada vez que se interponía una sanción había que abrir un expediente y los servicios jurídicos del ayuntamiento categorizaban cada hecho. Por eso, ahora se ha hecho un cuadro de sanciones, ha indicado al concejal, con la voluntad de agilizar los trámites.

El concejal de Seguridad Ciudadana ha insistido en que el primer objetivo de la ordenanza es «aumentar la presión contra el incivismo», el segundo «incrementar el importe de las sanciones para las conductas que puedan atentar contra la convivencia y la tranquilidad de todos los vecinos y las vecinas y, finalmente, regular supuestos que anteriormente no lo estaban». Además, ha comentado que «se reforzará» la mediación y la prevención y se hará una campaña de comunicación específica para dar a conocer a la ordenanza.