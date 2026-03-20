El pueblo de Tarragona que multará la prostitución en la calle con hasta 3.000 euros

El Vendrell prepara una nueva ordenanza de convivencia que endurece las sanciones contra el incivismo y pone el foco en la prostitución en la vía pública. El consistorio prevé imponer multas de hasta 3.000 euros tanto a quienes ofrezcan como a quienes soliciten servicios sexuales en la calle.

La medida forma parte de una actualización normativa impulsada por el equipo de gobierno con el objetivo de “hacer más presión” frente a conductas que afectan a la convivencia. La ordenanza se someterá a aprobación en el pleno municipal previsto para el 30 de marzo.

Además de la prostitución, la nueva regulación también castigará con sanciones de hasta 3.000 euros a quienes depositen basura o materiales fuera de los contenedores. El gobierno local considera esta práctica una de las principales preocupaciones, especialmente en el contexto de implantación del sistema puerta a puerta.

El texto también contempla multas de hasta 1.500 euros por peleas o agresiones en la vía pública, así como por lanzar objetos peligrosos como piedras. Por otro lado, se establecen sanciones de 750 euros por vender alcohol a partir de las 22 horas o por dejar animales dentro de vehículos.

En los casos más leves, como no limpiar con agua los orines de las mascotas, la multa será de 100 euros. Con este nuevo cuadro de sanciones, el consistorio busca agilizar los procedimientos administrativos y evitar los retrasos que generaba el sistema anterior.

El concejal de Seguridad Ciudadana ha subrayado que la ordenanza tiene vocación de permanencia y que también incluirá medidas de prevención y mediación, además de una campaña informativa para dar a conocer las nuevas normas entre la ciudadanía.