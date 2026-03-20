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La línea R2 Sur, entre Sitges y Garraf, en obras, a vista de dron

Operarios de Adif actuarán en un túnel, dos viaductos y un paso inferior para reforzar la infraestructura

Imatges de dron de la línia R2 Sud entre Sitges i Garraf, amb operaris d'Adif actuant en alguns trams. Data de publicació: divendres 20 de març del 2026, 04:00 Localització: Sitges Autor: Jordi Borràs
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ACN ha captado imágenes en dron de las obras que han empezado este lunes en la línea R2 Sur de Rodalies entre Sitges y Garraf. Las imágenes muestran la proximidad de la infraestructura ferroviaria con el mar, la belleza paisajística de la zona y las tareas de los operarios de Adif, que se prevé que intervengan en un túnel, dos viaductos y un paso inferior, para reforzar la infraestructura.

Las obras en el túnel del Garraf obligan desde el lunes a modificar el servicio en el corredor sur de Rodalies y Regionales durante un periodo previsto de entre tres y cuatro meses. Durante este tiempo, la circulación transcurrirá por vía única entre las estaciones de Sitges y Garraf. Se ha establecido un plan alternativo con autobuses para complementar el servicio.

Las actuaciones en el túnel del Garraf ya estaban planificadas antes de la crisis de Rodalies e incluyen intervenciones en un túnel, dos viaductos y un paso inferior con el objetivo de reforzar la estructura y mejorar la protección de las instalaciones.

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