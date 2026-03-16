Los retrasos en Rodalies son porque no se han adaptado los horarios de los maquinistas, según Dignitat

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

La Plataforma Dignitat a les Vies asegura que los trenes de Rodalies acumulan retrasos porque no se han adaptado los horarios de los maquinistas en la reprogramación del servicio ferroviario por las obras en el túnel del Garraf. «El problema son los horarios de los turnos de los maquinistas, que no se ha presentado a tiempo, y como se va en vía única, eso hace que las mallas anteriores no se adecuen a la circulación actual», ha subrayado el miembro de la plataforma, Òscar Rovira.

En el primer día de los trabajos, varios usuarios de la estación de Sant Vicenç han mostrado su malestar por las demoras. Indira es una de estas pasajeras que se dirige hacia el Vendrell con la R4. «Hace más de 40 minutos esperando, no dan información, es horrible», ha expresado.

Rovira ha explicado que ha cogido el tren desviado por Vilafranca a primera hora de este lunes por la mañana y que ha llegado puntual a la estación de Sants. «Este tren ha ido bien, ha llegado con cero minutos de retraso, por lo tanto, perfecto», ha afirmado. Por el contrario, la vuelta ha sido uno todo un periplo con la R2 Sur. «El primero R2 Sur ha llegado con una hora de retraso y el siguiente trenes se ha llenado con mucha de gente y me he tenido que esperar al próximo, que ha pasado con diez minutos», ha detallado. Según Rovira, el problema ha estado que este tren ha finalizado en Cunit porque «no había espacio para más trenes a la estación de Sant Vicenç».

Entonces, según el miembro de la Plataforma, se han tenido que esperar 30 minutos más en Cunit para coger el siguiente R2 para desplazarse hasta San Vicenç. «En total, el trayecto entre Sants y San Vicenç ha sido de tres horas y media», ha lamentado. Aun así, ha valorado positivamente el primer trayecto porque con el tren desviado por Vilafranca no ha tenido problemas. «Pero, ahora cogeré la R4 y no podrá hacer el trayecto entero, sino que se quedará en Sant Sadurní, a pesar de que el regional ha podido pasar sin ningún problema; tendré que coger un autobús hasta Martorell para seguir el trayecto», ha dicho. En cambio, la vuelta con la R2 Sur ha sido un «desastre completo y absoluto», ha denunciado.

Comparte queja, Indira, que se ha tenido que esperar más de 40 minutos al tren para poder ir hacia el Vendrell. Ella ha reclamado que haya más información y que los horarios de los trenes estén muy adaptados. «Pedimos que sean concretos, si no hay trenes o tienen que salir cada una o dos horas, que sean exactas» para no hacerles perder el tiempo, ha cerrado.