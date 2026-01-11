Sucesos
Quema una televisión en un piso del Vendrell
El incendio ha tenido lugar en la calle del Margalló y ha movilizado dos dotaciones de los Bomberos
Los Bomberos de la Generalitat trabajaron el sábado por la noche en un incendio en un piso en el Vendrell. El aviso lo recibieron a las 21.16 horas y se desplazaron hasta la calle del Margalló con dos dotaciones.
Cuando llegaron al lugar de los hechos localizaron el fuego en el tercer piso, donde quemaba una televisión, y una persona autoevacuada al balcón del domicilio. Los Bomberos apagaron el fuego y ventilaron la vivienda.
El afectado era un hombre de 62 años que una vez rescatado fue atendido por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y trasladado al Hospital del Vendrell.