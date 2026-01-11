Quema una televisión en un piso del Vendrell

Imagen de la calle de Margalló del Vendrell, donde ha tenido lugar el incendioGoogle Maps

Marta Omella Tarragona

Los Bomberos de la Generalitat trabajaron el sábado por la noche en un incendio en un piso en el Vendrell. El aviso lo recibieron a las 21.16 horas y se desplazaron hasta la calle del Margalló con dos dotaciones.

Cuando llegaron al lugar de los hechos localizaron el fuego en el tercer piso, donde quemaba una televisión, y una persona autoevacuada al balcón del domicilio. Los Bomberos apagaron el fuego y ventilaron la vivienda.

El afectado era un hombre de 62 años que una vez rescatado fue atendido por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y trasladado al Hospital del Vendrell.