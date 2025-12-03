El Vendrell lidera la reducción de la criminalidad en el Estado en 2025

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Vendrell se ha convertido este 2025 en el municipio de más de 20.000 habitantes de España que más ha reducido la delincuencia, según los datos publicados por el Ministerio del Interior correspondientes al periodo enero-septiembre. En comparación con el mismo periodo del 2024, la criminalidad ha disminuido un 22%, pasante de 2.733 infracciones penales en 2.122, una reducción que sitúa el municipio como el primero del ranking estatal. Los datos también reflejan que delitos como el tráfico de drogas han caído un 23%, los robos con violencia e intimidación uno 18%, los robos con fuerza en domicilios un 15,5% y los hurtos un 9%.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Christian Soriano, valoró ayer que estas cifras «avalan el trabajo y el proyecto que se está implementando a la Policía Local desde hace unos años y que también pasa por la intensificación del trabajo conjunto con los Mossos d'Esquadra y el resto de cuerpos de seguridad que operan en el municipio». A pesar de esta mejora significativa, Soriano remarcó que hace falta seguir trabajando de manera constante para reducir todavía más los delitos y reforzar la percepción de seguridad entre el vecindario.

En paralelo a la valoración de los datos, ayer martes por la mañana se celebró en el Ayuntamiento la Mesa de Coordinación Operativa, en la que Policía Local, Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil establecieron las líneas de actuación para garantizar unas fiestas navideñas seguras y tranquilas. El objetivo principal del dispositivo es reforzar la presencia policial en las zonas de más afluencia e incrementar la prevención de delitos contra el patrimonio y las personas, así como mejorar la percepción de seguridad tanto del vecindario como del tejido comercial.

El dispositivo especial de Navidad incluye medidas como el patrullaje mixto entre agentes de la Policía Local y de los Mossos d'Esquadra, que se desplegará sobre todo en las zonas comerciales del centro y del Tancat. Les patrullas se centrarán en la prevención de hurtos, robos con fuerza y conductas incívicas, y también al aumentar la proximidad con la ciudadanía. Además, se reforzará la vigilancia comercial con patrullajes en horarios de apertura ampliada y el control de puntos estratégicos como ejes comerciales, supermercados o zonas de carga y descarga, manteniendo al mismo tiempo un contacto directo con las asociaciones de comerciantes.

También se ha acordado intensificar la vigilancia en los polígonos industriales para prevenir robos en naves y empresas. También se han previsto dispositivos para garantizar la seguridad durante la Feria de Navidad y la celebración de Fin de Año, momentos de alta concentración de público que requerirán una coordinación reforzada.