Detenido en Barcelona por un atraco en un supermercado del Vendrell

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de la comisaría del Vendrell, han identificado al presunto autor material de un robo violento en un supermercado de la población el 18 de julio del año pasado. Se trata de un hombre de 32 años, el cual ingresó en prisión en agosto del año pasado por seis atracos en gasolineras, farmacias y establecimientos comerciales en la comarca del Garraf.

Los investigadores han concluido que este recluso actuó de manera coordinada con dos hombres más, uno de los cuales de 26 años, fue detenido este martes con el apoyo de la Unidad de Investigación de la comisaría del distrito del Eixample de Barcelona. El operativo policial, se llevó a cabo alrededor de las 20.15 horas en la calle de Girona de la ciudad condal.

Los mossos continúan con las gestiones para identificar al tercer autor de este robo violento cometido en un establecimiento de la calle Segre del Vendrell la noche del 18 de julio del año pasado. En aquella ocasión, se repartieron las funciones y mientras uno esperaba en torno a un vehículo, los otros dos accedieron con el rostro cubierto al local esgrimiendo un arma de fuego.

Después de poder localizar el vehículo que utilizaron para cometer el atraco, los agentes obtuvieron una serie de elementos que acabaron incriminando los investigados como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación, tenencia de armas y pertenencia a grupo criminal.

Asimismo, también se les atribuye un delito de hurto de uso de vehículo y falsificación de documento público, dado que manipularon las placas de matrícula del turismo con el que actuaron aquel día.

El detenido este martes Barcelona, ha pasado esta mañana a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia del Vendrell.