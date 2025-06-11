Diari Més

Sucesos

Cuatro personas resultan heridas en un choque frontal entre dos turismos en Santa Oliva

Un helicóptero está pendiente de trasladar al hospital a una persona que habría resultado herida de gravedad

Imagen de archivo de una patrulla de Mossos señalizando un accidente de tráfico.

Imagen de archivo de una patrulla de Mossos señalizando un accidente de tráfico.Mossos d'Esquadra

Publicado por
ACN

Creado:

Actualizado:

Cuatro personas han resultado heridas este miércoles por la tarde en un accidente de tráfico en la TP-2125, en el término municipal de Santa Oliva (Baix Penedès). Según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico, los hechos han pasado a las 18.33 horas en el kilómetro 2,8 de esta vía.

Por causas que se desconocen, los dos turismos han chocado frontalmente. Trabajan tres unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y un helicóptero, que está pendiente de trasladar al hospital a una persona que habría resultado herida de gravedad. A causa del siniestro la carretera está cortada.

tracking