El traslado de arena desde el puerto de Coma-ruga a la playa de Calafell enfrenta a los ayuntamientos

Uno de los camiones procedentes del puerto de Coma-ruga vertiendo arena en la playa de Calafell.ACN

Los trabajos para traspasar arena del puerto de Coma-ruga (El Vendrell) hasta la playa de Calafell han arrancado esta semana. Este año, sin embargo, los camiones no circulan por la playa tal como pasó el año pasado, ya que el Ayuntamiento del Vendrell se ha opuesto.

Ante esto, el concejal de Ecología Urbana de Calafell, Aron Marcos, ha asegurado que “no hay ningún motivo de peso”, más allá de las molestias a los vecinos y ha indicado que ha pedido una aclaración a la dirección general de Costas.

De hecho, Marcos ha afirmado que el paso de los camiones por la playa no supone un problema para la fauna silvestre ni para el chorlitejo patinegro: “Es la manera más eficiente y económica de hacerlo”. En global, se moverán 20.000 metros cúbicos.