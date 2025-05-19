L'Arc de Serveis entrega el premio al mejor proyecto social para personas mayores del Instituto Andreu Nin del Vendrell

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

L'Arc de Serveis hizo entrega este jueves 15 de mayo del premio del Concurso al mejor proyecto social para personas mayores convocado al Instituto Andreu Nin del Vendrell. El proyecto ganador ha sido 'Calendario Motivacional', presentado por los alumnos del grupo formado |por Tania Abad y Carmen Camacho, del curso de Atención a personas en situación de dependencia del IES Andreu Nin. La concejalía de Servicios Sociales, Salud, Vivienda y Personas Mayores del Ayuntamiento del Vendrell, Montserrat Martín, hizo la entrega del premio, dotado con 200 euros, en el salón de actos del centro.

El jurado, formado por Gregoria Alonso, coordinadora agrupación FATEC de Tarragona, miembros del equipoL'Arc de Serveis, Marta Montferrer, Montserrat Palma, Mª Carmen Nuñez y Shamara Arroyo, han valorado el proyecto 'Calendario Motivacional', porque es una herramienta motivadora y estimulante que busca retos en las personas mayores que trabaja hábitos de vida, fomenta la autonomía, aumentando dinámicas saludables en todos los ámbitos de la vida y apuesta por las mejoras de las personas mayores o con dependencia.

L'Arc de Serveis pone en valor el trabajo por parte de los alumnos , con proyectos cada año más positivos, sensibles y sociales. Y a las profesionales del trabajo directo su valoración que se acerca a la realidad del sector con una visión totalmente constructiva y que pone a las personas mayores en el centro de los Cuidados.