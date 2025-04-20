Un centenar de personas hacen un minuto de silencio para condenar el feminicidio de una vecina de Calafell

Los representantes del consistorio de Calafell y vecinos de la localidad en el minuto de silencio para condenar la muerte de una habitante de la población en manos de su parejaAriadna Escoda

Un centenar de personas se han concentrado este domingo en Calafell para hacer un minuto de silencio y condenar el feminicidio de una vecina de la ciudad.

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, ha afirmado que la lacra de la violencia machista tendría que avergonzar a la sociedad y ha insistido en que el Govern seguirá trabajando para dar una respuesta a las víctimas en términos de atención, recuperación y reparación.

El presunto autor de los hechos fue detenido en Constantí el viernes, después de que comunicara en agentes de los Mossos d'Esquadra que llevaba el cuerpo de la víctima al maletero del coche.

La muestra de pésame colectivo se ha celebrado al punto de las doce del mediodía de este domingo en la plaza de Cataluña de Calafell, donde residía la víctima. El minuto de silencio ha contado con la asistencia de la consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, así como la consellera Alícia Romero, el alcalde Ramon Ferré y otras autoridades locales.

En una atención posterior a los medios de comunicación, la consellera Menor ha condenado el feminicidio y ha trasladado el pésame a los familiares y amigos de la víctima. Al mismo tiempo, ha manifestado el compromiso del Govern para acabar con la vulneración de derechos humanos que supone la violencia machista. La consejera no ha dado más detalles sobre el caso, de que se encuentra en secreto de actuaciones.

Por su parte, el alcalde de Calafell, Ramon Ferré, se ha sumado a la condena enérgica del feminicidio y ha apuntado que se trata del «primer caso» de crimen machista en la localidad.

Ferré ha comentado que no tienen constancia que la víctima fuera usuaria de servicios sociales del municipio y ha compartido que el pueblo «todavía no se ha hecho en la idea» de los hechos. «Esperamos que esta víctima que ha estado en Calafell sea la última, no sólo aquí, sino de todas partes y que se erradique la violencia de una vez por todas», ha añadido.

El presunto autor de los hechos se entregó a una patrulla de Mossos

Los Mossos d'Esquadra detuvieron al presunto autor de los hechos en Constantí este viernes. El hombre, de 43 años y pareja de la víctima, se dirigió a los agentes mientras estos hacían apoyo policial a una grúa al AP-7 y les manifestó que llevaba el cuerpo sin vida de una mujer al maletero del coche.

El hombre fue detenido como presunto autor de un homicidio. La División de Investigación Criminal de Tarragona se ha hecho cargo del caso, de que está bajo secreto de las actuaciones. En caso de que se confirme que los hechos tuvieron lugar en Cataluña, este sería el segundo crimen machista de 2025 en el país.