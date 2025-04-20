Un adolescente de 17 años muere ahogado en la playa de Comarruga

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Un adolescente de 17 años ha muerto este domingo al mediodía ahogado en la playa de Comaruga, en el municipio del Vendrell. El teléfono de emergencias 112 ha recibido el aviso a las 13.57 h, alertando que el joven, que se estaba bañando con tres amigos más, no ha salido del agua.

Los Bomberos de la Generalitat han movilizado 12 dotaciones, incluyendo unidades del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE), submarinistas (GRAESub), un helicóptero y varios vehículos de apoyo y mando.

El chico ha sido localizado a las 15.12 horas por los helicópteros de Salvamento Marítimo y los Bomberos, que lo han rescatado del agua, pero a pesar de las maniobras de reanimación, no se ha podido salvar su vida.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha activado 5 unidades terrestres, 2 mandos y 2 equipos de psicólogos para atender los familiares y testigos del suceso. También han participado en el operativo efectivos de los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de la investigación.