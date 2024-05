Luz verde a la consulta popular sobre el proyecto del nuevo polígono industrial en la Bisbal del Penedès

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El Govern ha dado luz verde a la consulta popular sobre el nuevo polígono industrial «Les Planes del Vent», proyectado en la Bisbal del Penedès (Baix Penedès).

La Comisión Promotora de la Consulta presentó un recurso a la Comisión de Control de las Consultas Populares no Refrendarias de la Generalitat después de que el Ayuntamiento rechazara su petición, alegando que la iniciativa no se ajustaba a la normativa vigente. El organismo de control ha rechazado los argumentos del consistorio y les ha ordenado que admita a trámite la solicitud.

Los impulsores de la consulta celebran la resolución y piden al equipo de gobierno que facilite su organización, sin «impedimentos». La alcaldesa del municipio, Agnès Ferré, ha afirmado que no pondrán trabas.

La Comisión de Control ha rechazado los argumentos jurídicos por los cuales el Ayuntamiento no admitió la petición para hacer una consulta popular sobre la construcción de una nueva área industrial en la Bisbal del Penedès, ya que considera que lo «que tiene que provocar la inadmisión de la solicitud es que se convoque a un grupo no afectado por el ámbito de la consulta y no, en cambio, dejar de llamar a participar otros grupos también potencialmente afectados».

La resolución también argumenta que la «interpretación amplia» que defiende el consistorio por no admitir la solicita «no resulta tampoco coherente con una lectura sistemática o de conjunto de la ley, en tanto que esta tiene precisamente como finalidad promover y facilitar la celebración de consultas, incluyendo las que son de iniciativa ciudadana».

Asimismo, el texto recopilación que la sentencia 31/2015 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) «obliga a delimitar el colectivo convocado con criterios claros y conformes al objeto de la consulta». Los impulsores de la iniciativa han propuesto hacer una sectorial y han delimitado la propuesta a los vecinos del núcleo y de la urbanización de La Miralba, las cuales son las áreas más próximas a la zona donde se quiere construir el futuro polígono industrial.

«Si nos desestimaban la iniciativa con el argumento que habíamos convocado una parte del territorio, la ley dejaría de tener sentido», ha apuntado el portavoz de la Comisión Promotora de la Consulta Popular no Refrendaria a ACN, Carles Castelló. «Hemos hecho bien el trabajo y nos ajustamos a ley. El hecho de que nos den la razón nos ayuda a salir adelante», ha valorado al impulsor. Los miembros de la comisión tienen la voluntad de reunirse con el equipo de gobierno esta misma semana para empezar a poner en marcha el proceso.

«Tenemos 60 días para recoger firmas desde la notificación de la resolución, necesitamos que nos compulsen las hojas y que nos cedan los espacios para recogerlas», ha indicado Castelló. En global, necesitan 150 firmas o un 10% del censo llamado a votar para convocar la consulta. Si se cumplen los plazos, Castelló prevé que se pueda hacer en diciembre de este año o bien el mes de enero de 2025.

«Nuestra intención no es parar ni da luz verde a un proyecto, sino que se consulte a la ciudadanía y que el Ayuntamiento actúe en consecuencia», ha especificado. Al mismo tiempo, ha opinado que les gustaría que la consulta fuera vinculante, pero ha recordado que la ley no lo permite. «El resultado obligará al consistorio a posicionar en un lado o el otro -del proyecto-», ha afirmado el portavoz.

Sin impedimentos

Castelló espera que el gobierno municipal no les dificulte la organización: «ofrecemos mano tendida al Ayuntamiento para que nos facilite las cosas para que sea todo lo más democrático posible y podamos desarrollar nuestra tarea como prevé la ley». Por su parte, la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha asegurado que no pondrán «ninguna traba», tal como les comentaron en la última reunión. «Somos conscientes que cuando la Comisión de Control dice que se sale adelante, se sale adelante, sólo faltaría, no tiene ningún sentido hacer el contrario», ha aseverado la alcaldesa.

Con todo, Ferré continúa considerando que la consulta sectorial no se tendría que llevar a cabo. «La Comisión de Control tiene todo el derecho a aceptarla, la inadmitimos porque hacer una consulta con menos del 50% de la población sobre un tema que afecta a todo el mundo no tenía demasiado sentido», ha argumentado. Según la alcaldesa, los dos núcleos llamados a participar representan en torno a un 40% del censo del municipio, donde viven unas 4.000 personas.

«Se hará la consulta, para nosotros no tiene más importancia; todas las formaciones posicionaron sobre el parque empresarial en las últimas elecciones municipales y todo el mundo que votó ya sabía que pensaban sobre el proyecto», ha subrayado. En paralelo, ha afirmado que los sorprendió que desde la Generalitat no los solicitaran más documentos. Supongo que tenían suficientes medios para decidir; la democracia permite votar y no tenemos que convencer a nadie de nada, al final es una cuestión política», ha cerrado.

