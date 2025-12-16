Cambrils, un mal govern, un gran poble: balanç i compromís per al 2026
Tanquem un any intens per a Cambrils, marcat per decisions de govern poc encertades, per la manca d’un rumb clar i per una gestió que sovint ha anat a remolc dels esdeveniments. Però també tanquem un any en què, des de Junts-Compromís per Cambrils, hem treballat sense descans per fer una oposició útil, exigent i propositiva. Una oposició que planta cara quan cal, però que també ofereix alternatives rigoroses i realistes per construir el Cambrils que volem.
Durant aquests mesos hem denunciat mancances greus en àmbits essencials:
– El deteriorament de l’espai públic i de la jardineria, amb palmeres centenàries perdudes per deixadesa i una Rambla Jaume I que ha esdevingut prova visible del declivi del manteniment municipal.
– La improvisació urbanística, com hem vist al projecte del Mercat de la ViLa, que ha perdut la visió inicial d’un espai gastronòmic per convertir-se en una proposta poc viable i sense consens amb restauradors ni antics paradistes.
– La inacció davant infraestructures clau, com el pavelló esportiu, on les goteres són la metàfora perfecta d’un govern que no resol problemes sinó que els deixa créixer.
– La defensa del territori, oposant-nos al projecte eòlic al Baix Camp i exigint un posicionament clar de l’Ajuntament, no només informes tècnics.
I cal recordar que equipaments com el carrer Orquídies, l’Avinguda Baix Camp o el mateix Mercat són projectes nostres, iniciats amb planificació i visió de futur. Avui, molts d’aquests impulsos han quedat encallats o desvirtuats. El govern també ha aturat projectes ja subvencionats, com la pacificació del carrer Hospital i Pere III, justificant-ho amb un suposat ‘pla de barris’ que, a hores d’ara, és tan sols un anunci sense contingut ni calendari.
A més, tampoc han estat capaços d’impulsar cap projecte de collita pròpia més enllà del relat del “deute zero”, mentre elements estratègics com el pàrquing a la rotonda del Rotary o el de la Font Coberta —actualment ocupat per les màquines d’Adif— continuen sense una proposta clara, sense direcció i sense un horitzó definit.
Hem presentat mocions, instàncies i propostes elaborades amb rigor, des de la regulació acústica pensada per conciliar activitat econòmica i descans, fins a mesures per incentivar l’habitatge protegit amb bonificacions reals o l’increment de llicències de taxis per solucionar un problema de mobilitat a l’estiu. Hem fet sentir la nostra veu quan s’ha exclòs Cambrils d’espais de decisió o quan s’han pres decisions sense transparència.
Aquest any hem fet oposició, sí. Però sobretot hem fet Cambrils.
El 2026 ens portarà reptes importants: la necessitat d’un model clar de ciutat, la defensa de l’espai públic, la reactivació econòmica real i un govern que no sumi problemes sinó solucions entre elles les del personal de l’Ajuntament. I allà hi serem, com sempre, amb propostes, amb rigor i amb la determinació que ens caracteritza.
En aquestes dates, vull desitjar-vos a tots i totes un Bon Nadal i una molt bona entrada d’any. Un temps per retrobar-nos, per gaudir de les persones que estimem i per mirar el futur amb esperança.
Des de Junts-Compromís per Cambrils, reafirmem el nostre compromís: continuarem treballant amb força, amb honestedat i amb una oposició ferma, perquè Cambrils mereix un govern a l’altura i un projecte de futur que posi les persones al centre.
Seguirem treballant per fer de Cambrils el poble que volem.