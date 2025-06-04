Opinió
Sou digne a les educadores de llars d’infants de les escoles rurals
A partir del curs 2015-2016 el Departament d’Educació va impulsar un pla pilot experimental amb l’objectiu que les escoles bressol de municipis amb menys de 3000 habitants poguessin integrar-se al primer cicle d’educació infantil en escoles rurals. Actualment, hi ha 165 escoles rurals en què la llar d’infants s’ha integrat dintre l’escola.
L’estiu de l’any 2022 la Televisió de Catalunya feia ressò d’allò que el Departament d’Educació anomenava una “eina contra el despoblament” assegurant que havia estat tot un èxit. El que no va explicar és que les treballadores tenim contractes laborals que no s’ajusten a la nostra tasca professional.
Treballar en la llar d’infants d’una escola rural és un regal. Considero que és un tresor poder treballar en una escola petita, en un entorn relaxat. On hi ha caliu i bon ambient entre les companyes amb les quals formem un gran equip i ens ajudem quan ho necessitem.
Ara bé, no tot són flors i violes. El meu sou és molt precari per la tasca que realitzo. El Departament d’Educació m’ha contractat com a TEEI (Tècnica Especialista en Educació Infantil) que són les treballadores que donen suport a I3 a l’Escola i no com a Educadora de Llar d’ Infants que és la categoria que em pertoca donat que tinc més responsabilitats: faig funcions de tutora, redacto informes, realitzo les programacions, em coordino amb la resta d’equip docent de l’escola, i també faig les entrevistes i l’acompanyament a les famílies. Tot això amb 25 hores d’atenció directa a l’alumnat.
Si volem una educació pública de qualitat en els entorns escolars rurals hem de dignificar el treball de les professionals. No pot ser que en les Llars d’Infants del Departament d’Educació ubicades en entorns urbans les treballadores guanyin més que les treballadores de la Llar d’Infants d’una Escola Rural.
Per una educació pública i de qualitat s’ha de dignificar a totes les treballadores del 0-3. Necessitem salaris dignes per revaloritzar la nostra tasca educativa que es considera molt important, però no es materialitza en els nostres salaris, fet que desmotiva a moltes professionals.