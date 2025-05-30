Opinió
Romesco, territori i identitat
Des de fora, podria semblar que a Tarragona sempre ho hem tingut fàcil. La ciutat de l’eterna primavera, hereva de la grandiositat romana, assequible i que viu tant del sol i platja com de la indústria. Hauríem de passejar per carrers brillants, celebrar l’herència rebuda i dedicar-nos a gaudir de la vida. Però la realitat quotidiana és molt diferent.
És difícil treure’s de sobre la sensació de decadència amb un passat tan esplendorós i, tot i que mai abans tanta gent havia viscut tan bé a Tarragona com ara, la percepció persisteix. Les causes poden ser moltes, però per a mi n’hi ha una que sobresurt clarament: a Tarragona no hi ha tarragonins. Ens falta sentiment de pertinença.
Per dalt, les elits locals —totes: polítiques, econòmiques i intel·lectuals— han estat colpejades per la història massa sovint, i ara ens trobem orfes. Per baix, no sé si existeix algú amb vuit cognoms tarragonins, però jo, almenys, no en conec cap.
Dit això, més que lamentar-nos, el que ens toca és posar-nos a treballar i reconstruir la nostra identitat amb un únic objectiu: que la gent se senti part i estimi la ciutat. No pretenc ara obrir debats sobre què és i quin significat té ser de Tarragona, perquè aquestes preguntes mai tenen respostes definitives.
Però, si hem de començar per algun lloc, millor fer-ho des del consens. I, com que el meu àmbit és la cuina, estic convençut que ningú discutirà que el romesco és un pilar de la nostra identitat, si més no gastronòmica. I, tot i així, la majoria de gent de Tarragona mai n’ha tastat la versió tradicional. Si preguntes, la resposta habitual és que la salsa dels calçots és molt bona, i això ja ens ho diu tot.
D’aquí la importància del primer congrés dedicat al romesco, que se celebrarà el proper octubre. Un plat que, si hagués nascut en un altre lloc, ja tindria un centre d’interpretació, encara que el seu creador només hi hagués passat deu minuts a la ciutat (ja m’enteneu). És un patrimoni d’un valor incalculable que, al meu entendre, hauria de ser reconegut com a patrimoni de la humanitat, igual que la pizza napolitana o la sidra asturiana. De moment, és una de les elaboracions més icòniques de la cuina catalana, al costat del sofregit, la picada o el pa amb tomàquet. I és nostre.
La seva versió més tradicional uneix allò que molts han volgut separar: el camp i el mar. Peixos de la nostra costa, fruita seca, all, pebrot de romesco i oli d’oliva verge extra de l’interior. Si entenem Tarragona amb una mirada àmplia, sense fronteres marcades, el romesco és una representació viva del nostre territori.
El 1960 es va celebrar al Serrallo el Gran Sarao de los mil romescos, on milers de persones van gaudir de la nostra icònica salsa. Què ens ha passat? Tarragona sempre ha estat terra d’acollida, i continua sent-ho. La ciutat no necessita guardians de la puresa, sinó ciutadans que la sentin seva. Per estimar una ciutat cal conèixer-la, i per això hem de presentar-la amb allò que la fa única i especial. El romesco, com els castells i el patrimoni, forma part de la nostra identitat: estimem-lo, protegim-lo i compartim-lo. Aquest congrés és un primer pas, però no pot ser l’únic.