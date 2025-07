Contractes milionaris per serveis precaris

Creado: Actualizado:

El sistema capitalista, que no té en compte que vivim en un planeta amb recursos limitats i que es basa en el consum massiu i en el creixement econòmic constant, ha generat una crisi climàtica sense precedents. Un dels problemes d’aquesta crisi és la generació de residus, els quals requereixen d’una gestió que n’incentivi la reducció, la reparació, la reutilització, la recuperació i el reciclatge.

En aquest sentit, la Unió Europea obliga els estats membres a reutilitzar o reciclar el 55% dels residus d’enguany, i arribar al 65% el 2035. Malauradament, al Camp de Tarragona només es recull selectivament el 43% dels residus, situació que fa que sigui necessària una millora de la gestió de la brossa que es genera als nostres municipis.

La gestió dels residus sòlids urbans —que comprèn els serveis de recollida, el transport i el tractament— és una de les principals competències que tenen els municipis i és un servei obligatori que han de prestar tots ells. Aquest servei representa una de les principals despeses dels ajuntaments, que es tradueix en la partida més gran dels pressupostos municipals després de la despesa de personal.

El pes econòmic d’aquests serveis fa que sigui una oportunitat de negoci per a grans empreses contractistes «de la llotja del Bernabéu» com FCC, Urbaser, Prezero, Acciona, Valoriza, etc. a les quals s’adjudiquen la majoria de les licitacions públiques dels serveis de neteja viària i recollida de residus, i de gestió de les plantes de tractament. Aquestes grans empreses tenen com a principal objectiu la rendibilitat econòmica del contracte i deixen la gestió sostenible dels residus fora dels seus interessos.

Una manera de maximitzar els beneficis d’aquestes empreses consisteix en l’incompliment de les adjudicacions de manera que no es compleix amb la totalitat dels serveis contractats i es destinen menys recursos dels previstos, aprofitant-se de la dificultat per a la vigilància i inspecció d’aquest tipus de servei per part dels ajuntaments.

L’altre mitjà per incrementar els beneficis de les grans empreses és la precarització de les treballadores del sector de la gestió de residus, ja que el personal és molt important en l’estructura de costos d’aquest servei. Això, habitualment, genera una conflictivitat elevada dins les plantilles dels contractes, amb vagues freqüents que són aprofitades per aquestes empreses per incrementar els preus als ajuntaments amb l’ajuda de sindicats grocs, mitjançant pràctiques clientelistes i mafioses, on els representants sindicals venen a les treballadores a canvi d'engrunes.

A més, la participació d’empreses privades en la gestió posterior dels residus afavoreix aquestes dinàmiques mafioses com ara el tràfic de residus italians a Catalunya destapat pel portal d’investigació Porta Enrere.

L’alternativa a la gestió dels residus de manera indirecta amb la participació de grans empreses privades és la remunicipalització d’aquests serveis, per tornar el control públic directe dels serveis, per garantir que aquests prioritzen l’interès públic general i evitar la generació de beneficis econòmics per a les empreses privades implicades.

En algunes circumstàncies, però, la gestió pública de la recollida, transport i tractament de residus no es troba exempta dels problemes de l’administració pública catalana, ja que els consells d’administració serveixen de menjadora i sobresous pels polítics i càrrecs de confiança dels partits tradicionals; fins i tot trobem casos de corrupció i tràfic d’influències, i hi ha una manca de recursos de personal i d’inversió.

Tot i així, la gestió pública dels residus permet reduir el cost del servei en reduir-se els intermediaris i els mecanismes de control i, sobretot, per no haver de generar beneficis empresarials. Aquest estalvi pot destinar-se a ampliar els serveis i a millorar les condicions laborals del personal; de manera que tot plegat fa que hi hagi una millora en la qualitat de tot el servei.

Per altra banda, i de gran importància, la gestió directa internalitzada dels residus permet una flexibilitat més gran per adaptar-se a canvis normatius, tecnològics i de necessitats per a millorar els serveis que són molt difícils d’implementar quan hi ha un contracte vigent amb una empresa privada que acostuma a ser de llarga durada.

Al Camp de Tarragona tenim diversos exemples de gestió de residus per part de l’administració pública: CEMSSA (Calafell), SECOMSA (Consell Comarcal del Baix Camp), SIRUSA (Mancomunitat del Camp), entre d’altres.

Des de la CUP apostem decididament per una gestió pública dels residus generats al Camp de Tarragona que sigui transparent, de qualitat i que es decideixi amb la participació de les treballadores, l’equip tècnic i la resta de la població. Volem una gestió dels residus que contribueixi a combatre l’emergència climàtica, mitjançant la implantació de sistemes de recollida que garanteixi el màxim nivell de recollida selectiva com ara la recollida porta a porta i els contenidors tancats.

També apostem per un nou model econòmic que es comenci a traslladar a les empreses públiques en primer lloc. Reclamem que les taxes de la brossa siguin ambientalment justes, de manera que els que més residus produeixen o que menys reciclen paguin més, mentre que qui redueixi la seva generació de residus i separi la brossa paqui menys. Reciclem el sistema!