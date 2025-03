Junts per Reus, avancem cap al canvi que la ciutat necessita

Creado: Actualizado:

A Junts per Reus estrenem nova executiva local com a culminació del procés iniciat en el passat Congrés Nacional i que ha renovat tots els òrgans de direcció de Junts per Catalunya. D’aquest procés, el partit en surt més endreçat i més ordenat, amb un model més definit sobre el país que volem, reforçats estratègicament, i amb l’emergència de nous lideratges al costat dels del president, Carles Puigdemont, i del secretari general, Jordi Turull.

Estem ara més preparats. El món viu immers en batalles culturals i ideològiques que no es poden defugir. Cal combatre els extremismes que creixen arreu i ho farem des de la centralitat política i la racionalitat, però afrontant tots els debats, per incòmodes i complexos que resultin. Perquè els extremismes tenen terreny per córrer quan la democràcia no dona resposta als principals neguits de la gent i és ineficaç en la resolució dels problemes. Per això, cal bona gestió, política d’alta volada, aquella que no oblida els problemes del dia a dia més immediats, però que té mirada llarga per adoptar decisions de profunditat pensant en les futures generacions.

Però, sobretot, com a pal de paller de l’independentisme i amb els aprenentatges del 2017 i de la posterior repressió, lliurem la batalla entre els que no tenen cap altre objectiu que domesticar i subordinar el país per imposar el fals relat segons el qual no hi ha conflicte entre Catalunya i Espanya i els que sabem que no pot haver-hi bon govern sense ambició nacional i sentit d’estat. Entre els que actuen com si fossin simples delegats del govern espanyol i els que volem més sobirania, que vol dir també més benestar per al conjunt dels catalans. Després d’haver perdut la majoria, l’independentisme s’ha d’empoderar novament per tornar a guanyar i per governar bé, per ser cada cop menys dependents i més forts nacionalment, perquè quan vingui un nou embat estiguem, aquest cop, sí, en disposició de culminar la independència.

A Reus, ens trobem amb un govern de PSC, ERC i ARA, que no té ni tremp ni rumb, que viu de la inèrcia i dels projectes del mandat anterior, que és un desori intern, que apuja impostos, que no gestiona bé, i que assegura que practica l’escolta activa, però que tira pel dret sense tenir en compte què pensen i què volen els reusencs. Junts per Reus sí que tenim projecte de ciutat i sabem com rellançar-la.

Ara, amb una executiva local renovada, i amb la feina que ja fa el grup municipal que encapçala Teresa Pallarès, avançarem conjuntament en el corrent de canvi que la ciutat necessita i reclama. I ho farem al costat de les entitats, les empreses, els clubs esportius i tot el teixit social d’un Reus que no es resigna, sinó que d’acord amb la seva millor tradició vol exercir la capitalitat i recuperar el dinamisme que sempre ens ha distingit i que ara alguns semblen entestats a esmorteir. Volem un ajuntament facilitador i no un que posa traves a les empreses i a les iniciatives de la societat civil.

Reus ha de participar activament en l’articulació de l’àrea metropolitana del Camp de Tarragona, però ha de fer-ho amb veu pròpia i no a remolc d’altres. Reus ha de tornar a ser un polc ceconòmic, cultural i social de primer ordre. I a això dedicarem els esforços des de Junts per Reus en complicitat amb els ciutadans. Perquè volem una ciutat més pròspera, més cohesionada i amb més benestar i qualitat de vida.

El president Puigdemont va cloure l’últim Congrés de Junts anunciant que passàvem “a l’ofensiva perquè hi ha tot un país que està esperant”. A Reus, els de Junts, a dos anys i tres mesos de les pròximes eleccions municipals, passem també a l’ofensiva per fer possible el canvi. Volem que Reus deixi enrere la desídia, la mala gestió i la falta d’idees i de lideratge. Volem un Reus que torni a tensar l’arc.